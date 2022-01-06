Золотовалютные резервы продолжают падать. Одной картинкой

Источник материала: Myfin



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В декабре выплаты Беларуси по внешнему долгу снизились до $220 млн. Также Нацбанк в отчете упоминает об избытке валюты на внутреннем валютном рынке, а также реализации специальных прав заимствования (SDR) и поступления валюты в бюджет от экспорта. Таким образом Нацбанк исполнил с запасом запланированный на 2021-й год объем ЗВР не ниже $6 млрд.



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Напомним, самого низкого значения в 2021 году ЗВР достигали 1 марта, опустившись до $6,9 млрд. ЗВР необходимы стране для сглаживания колебаний курса национальной валюты и гарантии выплат по внешнему долгу.

Согласно традиционным оценкам экономистов объем ЗВР должен составлять 3-5 месячных объемов импорта. По оперативным данным Белстата в среднемесячный импорт в 2021-м составил $3181 млн. Таким образом ЗВР покрывают менее 3 месячных объемов импорта и все еще не дотягивают до нижней границы достаточности.

Еще один критерий оценки ЗВР: их объем должен превышать внешний госдолг . По данным Минфина внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2021 достиг $18,2 млрд, что превышает объем ЗВР в 2,2 раза.

Тем не менее, текущее значение ЗВР находится около двухлетнего максимума.