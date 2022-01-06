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Погромщики в Алматы обезглавили двух силовиков

06.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погромщики в Алматы обезглавили двух силовиков

В Алматы в результате столкновений погибли уже 13 силовиков, из них двое найдены обезглавленными. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на комендатуру города.

После того, как были найдены тела силовиков с увечьями, местные власти пришли к выводу, что на территории действуют террористические и экстремистские бандформирования.

На данный момент разгромлены офисы пяти местных телеканалов.


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В Алматы в результате столкновений погибли уже 13 силовиков, из них двое найдены обезглавленными. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на комендатуру...
 
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