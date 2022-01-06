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Погромщики в Алматы обезглавили двух силовиков
Источник материала: ОНТ
В Алматы в результате столкновений погибли уже 13 силовиков, из них двое найдены обезглавленными. Об этом
После того, как были найдены тела силовиков с увечьями, местные власти пришли к выводу, что на территории действуют террористические и экстремистские бандформирования.
На данный момент разгромлены офисы пяти местных телеканалов.
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В Алматы в результате столкновений погибли уже 13 силовиков, из них двое найдены обезглавленными. Об этом сообщили в РИА «Новости» со ссылкой на комендатуру...
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