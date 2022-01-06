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Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче КХЛ

06.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче КХЛ

Минское «Динамо» одержало третью подряд победу в Континентальной хоккейной лиге. На этот раз над «Витязем».

Матч в Подольске складывался непросто. После двух периодов минчане уступали со счетом 1:3, но смогли перевести встречу в овертайм.

Дубль оформил словацкий форвард Либор Гудачек – это его первые шайбы в составе. Автор еще одного гола Артем Демков, который также исполнил победный бросок в серии буллитов. 4:3 – сильнее минчане.

После этого успеха «Динамо» закрепилось на 8 месте Западной Конференции, «зубры» опережают нижегородское «Торпедо» на 5 очков.

Впереди у «Динамо» – еще два выездных матча. Ближайший уже завтра против «Авангарда». Также белорусы встретятся с рижским «Динамо».

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Минское «Динамо» одержало третью подряд победу в Континентальной хоккейной лиге. На этот раз над «Витязем». Матч в Подольске складывался непросто. После двух...
 
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