Снегопады и морозы обрушились на Россию и Японию

Источник материала: ОНТ

Непогода вызвала заторы и закрытие дорог в ряде регионов. Только в Москве за сутки выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова уже достигла 30 сантиметров.

Усложнила и без того непростые условия – плохая видимость. Как следствие аварии и пробки на столичных дорогах. На помощь водителям вышли коммунальные службы, всего более 10 тысяч единиц техники.

По прогнозам синоптиков, потепление придет ближе к выходным, а пока в некоторых регионах сохраняется морозная погода, столбик термометра там показывает -20℃.

Впрочем, сильные снегопады наблюдают в Японии. Из-за непогоды там отменены около 60 авиарейсов.

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