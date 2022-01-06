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Снегопады и морозы обрушились на Россию и Японию
Источник материала: ОНТ
Непогода вызвала заторы и закрытие дорог в ряде регионов. Только в Москве за сутки выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова уже достигла 30 сантиметров.
Усложнила и без того непростые условия – плохая видимость. Как следствие аварии и пробки на столичных дорогах. На помощь водителям вышли коммунальные службы, всего более 10 тысяч единиц техники.
По прогнозам синоптиков, потепление придет ближе к выходным, а пока в некоторых регионах сохраняется морозная погода, столбик термометра там показывает -20℃.
Впрочем, сильные снегопады наблюдают в Японии. Из-за непогоды там отменены около 60 авиарейсов.
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Непогода вызвала заторы и закрытие дорог в ряде регионов. Только в Москве за сутки выпала месячная норма осадков. Высота снежного покрова уже достигла 30...
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