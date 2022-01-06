В Гомельском театре кукол прошло рождественское представление для детей из многодетных и малообеспеченных семей

Источник материала: ОНТ

Зимнее чудо для самых маленьких. Дети из многодетных и малообеспеченных семей окунулись в атмосферу сказки и добра на Рождественской ёлке в Гомеле.

Светлый день Рождества Христова – один из любимых детских праздников. Время, когда происходят чудеса, а каждый ребенок ждет исполнения своих самых заветных желаний. Юным зрителям показали красочную театрализованную постановку с увлекательным рождественским сюжетом. Не обошлось без интересных конкурсов с участием любимых сказочных героев.

Стефан, архиепископ Гомельский и Жлобинский: «Мы благодарны руководству кукольного театра за то, что они дают такую возможность увидеть представление, получить подарки – чтобы дети ощутили Рождество. И чтобы вот этот вот задор, который у них есть, передавался и взрослым, чтобы мы тоже радовались как дети. Потому что Христос сказал, на детей показывая, «будьте таковы, как дети, ибо их есть Царство небесное».

Завершился праздник ярким костюмированным шоу и вручением сладких подарков. Архиепископ Гомельский и Жлобинский благословил малышей и их мам, пожелав всем крепкого здоровья.

Впереди у областной Епархии – большой благотворительный марафон добрых дел.

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