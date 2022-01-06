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В Гомельском театре кукол прошло рождественское представление для детей из многодетных и малообеспеченных семей
Источник материала: ОНТ
Зимнее чудо для самых маленьких. Дети из многодетных и малообеспеченных семей окунулись в атмосферу сказки и добра на Рождественской ёлке в Гомеле.
Светлый день Рождества Христова – один из любимых детских праздников. Время, когда происходят чудеса, а каждый ребенок ждет исполнения своих самых заветных желаний. Юным зрителям показали красочную театрализованную постановку с увлекательным рождественским сюжетом. Не обошлось без интересных конкурсов с участием любимых сказочных героев.
Завершился праздник ярким костюмированным шоу и вручением сладких подарков. Архиепископ Гомельский и Жлобинский благословил малышей и их мам, пожелав всем крепкого здоровья.
Впереди у областной Епархии – большой благотворительный марафон добрых дел.
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В Гомельском театре кукол прошло рождественское представление для детей из многодетных и малообеспеченных семей
Зимнее чудо для самых маленьких. Дети из многодетных и малообеспеченных семей окунулись в атмосферу сказки и добра на Рождественской ёлке в Гомеле. Светлый день...
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