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БРСМ дал старт открытым диалогам «Сила Закона»
Источник материала: ОНТ
К ключевому событию ближайшего времени в нашей стране. Услышать мнение будущего поколения о предлагаемых изменениях в Конституции. Белорусский республиканский союз молодежи накануне дал старт серии открытых диалогов «Сила Закона».
Первой дискуссионной площадкой стал Конституционный суд. Более 200 участников поделились своим мнением, каким должен быть основной закон страны. К диалогу подключилась не только молодежь, среди спикеров – представители Центризбиркома, Национального центра правовой информации и депутаты.
Предложений много и все их обязательно учтут. Главное, что подавляющее большинство молодых людей понимают – все изменения в конституции будут только на благо государства и народа.
Молодежные дискуссии с участием экспертов пройдут во всех регионах страны. Следующий открытый диалога «Сила Закона» примет Брест, уже после выходных.
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К ключевому событию ближайшего времени в нашей стране. Услышать мнение будущего поколения о предлагаемых изменениях в Конституции. Белорусский республиканский...
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