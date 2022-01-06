БРСМ дал старт открытым диалогам «Сила Закона»

Источник материала: ОНТ

К ключевому событию ближайшего времени в нашей стране. Услышать мнение будущего поколения о предлагаемых изменениях в Конституции. Белорусский республиканский союз молодежи накануне дал старт серии открытых диалогов «Сила Закона».

Первой дискуссионной площадкой стал Конституционный суд. Более 200 участников поделились своим мнением, каким должен быть основной закон страны. К диалогу подключилась не только молодежь, среди спикеров – представители Центризбиркома, Национального центра правовой информации и депутаты.

Предложений много и все их обязательно учтут. Главное, что подавляющее большинство молодых людей понимают – все изменения в конституции будут только на благо государства и народа.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ: «После опубликования проекта прошло более 860 площадок, где мы задействовали 26 тысяч ребят. Работает у нас онлайн-приемная, куда поступает много предложений от молодых граждан по сохранению исторической памяти, которые интересуются вопросами традиционных семейных ценностей. Молодежь инициативна и сегодня ей важно, чтобы ее голос был услышан».

Петр Миклашевич, председатель Конституционного Суда Беларуси, председатель Конституционной комиссии: «Я призываю молодежь принять участие в историческом событии, в обсуждении и принятии Конституции. По этой Конституции вам жить и работать, реализовывать свои права, защищать Родину, развивать страну».

Молодежные дискуссии с участием экспертов пройдут во всех регионах страны. Следующий открытый диалога «Сила Закона» примет Брест, уже после выходных.

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