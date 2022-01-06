13 человек погибли при пожаре в жилом доме в США

Источник материала: ОНТ

Трагедия в США. Там, на пожаре погибли 13 человек, больше половины из них – дети.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. Спасатели оперативно выехали на место пожара, однако в это время здание было уже полностью охвачено огнем.

На ликвидацию ЧП потребовалось около часа. Восемь человек смогли выбраться из горящей постройки самостоятельно.

По предварительной информации, основная причина возгорания – неисправные дымовые датчики.

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