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13 человек погибли при пожаре в жилом доме в США
Источник материала: ОНТ
Трагедия в США. Там, на пожаре погибли 13 человек, больше половины из них – дети.
Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. Спасатели оперативно выехали на место пожара, однако в это время здание было уже полностью охвачено огнем.
На ликвидацию ЧП потребовалось около часа. Восемь человек смогли выбраться из горящей постройки самостоятельно.
По предварительной информации, основная причина возгорания – неисправные дымовые датчики.
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Трагедия в США. Там, на пожаре погибли 13 человек, больше половины из них – дети. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. Спасатели оперативно выехали...
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