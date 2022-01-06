ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

13 человек погибли при пожаре в жилом доме в США

06.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

13 человек погибли при пожаре в жилом доме в США

Трагедия в США. Там, на пожаре погибли 13 человек, больше половины из них – дети.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. Спасатели оперативно выехали на место пожара, однако в это время здание было уже полностью охвачено огнем.

На ликвидацию ЧП потребовалось около часа. Восемь человек смогли выбраться из горящей постройки самостоятельно.

По предварительной информации, основная причина возгорания – неисправные дымовые датчики. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия в США. Там, на пожаре погибли 13 человек, больше половины из них – дети. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов. Спасатели оперативно выехали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотовалютные резервы продолжают падать. Одной картинкой
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by