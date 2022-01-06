Лукашенко: Давайте в учебниках, в экспозициях так и назовем период Речи Посполитой - оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко призвал адекватно оценивать периоды истории Беларуси, особенно времен Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Об этом Президент заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики.





В этой связи Глава государства предложил иначе оценить период Речи Посполитой для белорусов.

Белорусский лидер дал оценку и периоду Великого княжества Литовского.

ФОТО: БелТА

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