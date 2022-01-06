ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко проводит совещание о реализации исторической политики

06.01.2022 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко проводит совещание о реализации исторической политики

Историческая политика как фактор национальной безопасности. Чем наполнить Год исторической памяти и главное – как ее отстоять, обсуждают сегодня на совещании у Главы государства.

Предстоит, с одной стороны, систематизировать исследования, определиться с событиями и личностями, которые стоит увековечить, скорректировать патриотическое воспитание, а с другой, взять смелость громко заявить об исторических фактах, которые могут быть неприятны соседям. Президент выступает за адекватную оценку, к примеру, периодов Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского.

По мнению Александра Лукашенко, это важно в условиях глобального передела сфер влияния. Оттого историческая политика становится стратегией самосохранения, фактором национальной безопасности.

Александр Лукашенко уверен: после событий августа 2020-го многие пересмотрели отношение к истории и понятиям «независимость» и «оккупация».

Однако государство не смогло сработать на опережение, а вынуждено было лишь реагировать – таково мнение Президента.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Историческая политика как фактор национальной безопасности. Чем наполнить Год исторической памяти и главное – как ее отстоять, обсуждают сегодня на совещании у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Золотовалютные резервы продолжают падать. Одной картинкой
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by