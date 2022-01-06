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Лукашенко проводит совещание о реализации исторической политики
Источник материала: ОНТ
Историческая политика как фактор национальной безопасности. Чем наполнить Год исторической памяти и главное – как ее отстоять, обсуждают сегодня на совещании у Главы государства.
Предстоит, с одной стороны, систематизировать исследования, определиться с событиями и личностями, которые стоит увековечить, скорректировать патриотическое воспитание, а с другой, взять смелость громко заявить об исторических фактах, которые могут быть неприятны соседям. Президент выступает за адекватную оценку, к примеру, периодов Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского.
По мнению Александра Лукашенко, это важно в условиях глобального передела сфер влияния. Оттого историческая политика становится стратегией самосохранения, фактором национальной безопасности.
Александр Лукашенко уверен: после событий августа 2020-го многие пересмотрели отношение к истории и понятиям «независимость» и «оккупация».
Однако государство не смогло сработать на опережение, а вынуждено было лишь реагировать – таково мнение Президента.
Фото: БЕЛТА
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Историческая политика как фактор национальной безопасности. Чем наполнить Год исторической памяти и главное – как ее отстоять, обсуждают сегодня на совещании у...
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