Лукашенко проводит совещание о реализации исторической политики

Источник материала: ОНТ

Историческая политика как фактор национальной безопасности. Чем наполнить Год исторической памяти и главное – как ее отстоять, обсуждают сегодня на совещании у Главы государства.

Предстоит, с одной стороны, систематизировать исследования, определиться с событиями и личностями, которые стоит увековечить, скорректировать патриотическое воспитание, а с другой, взять смелость громко заявить об исторических фактах, которые могут быть неприятны соседям. Президент выступает за адекватную оценку, к примеру, периодов Речи Посполитой и Великого Княжества Литовского.

По мнению Александра Лукашенко, это важно в условиях глобального передела сфер влияния. Оттого историческая политика становится стратегией самосохранения, фактором национальной безопасности.

Александр Лукашенко уверен: после событий августа 2020-го многие пересмотрели отношение к истории и понятиям «независимость» и «оккупация».

Однако государство не смогло сработать на опережение, а вынуждено было лишь реагировать – таково мнение Президента.

Фото: БЕЛТА

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