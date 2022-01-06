Эксперты: ситуацию в Казахстане подогревают сообщения зарубежных и неправительственных массмедиа

Источник материала: ОНТ

Подогретые Telegram-каналами и деструктивными призывами, участники мятежа выполняют глобальную цель – раскачать ситуацию на всем постсоветском пространстве, создать хаос и плацдарм для агрессивных действий других игроков. Об этом говорят эксперты. Они приводят реальные события последних недель.

В Казахстане зарегистрированы 22 тысячи зарубежных неправительственных организаций, массмедиа, которые в нужный момент активно включились в протесты.

В частности, в прошлом году США выделили более полутора миллионов долларов «на работу по защите прав и свобод» в Казахстане. Большую часть получили представители казахстанской оппозиции и блогосферы.

К тому же иностранные медиа-ресурсы, которые координировали протесты в Беларуси, переключились на работу по Казахстану.

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