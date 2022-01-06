Ситуация в Казахстане на сегодня: бои на центральной площади Алматы, ночные погромы и мародерство

Источник материала: ОНТ

Тревожное утро четверга в Казахстане – страна пережила ночь хаоса. И как дальше будут развиваться события, не берется предсказать никто. Беспорядки и столкновения вооруженных бандитов с силовиками зафиксированы в разных городах.

Настоящий бой произошел утром на площади Республики в центре Алматы. Огонь открыли экстремисты, которые обосновались в центре площади. Боевики получили доступ к оружию и ведут себя дерзко. Силовики окружили площадь, чтобы не пострадали мирные граждане, подогнали технику. И произвели зачистку, во время которой, как сообщается, ликвидированы сотни экстремистов. Их личности устанавливаются.

По сообщениям местных СМИ, сейчас на площади вновь собираются погромщики – их около 200 человек.

Выстрелы в Алматы звучали всю ночь. Разграблены арсеналы, в том числе и одного из подразделений местной спецслужбы, захвачены оружейные магазины. Беспорядки приняли угрожающие масштабы. Бандиты стреляют без разбора, в том числе, по окнам домов, автомобилям и общественному транспорту.

Ночью бесчинствующая толпа предприняла попытку штурма здания полиции Алматы. Утром в управлении заявили о многочисленных жертвах среди бандитов, есть потери и среди силовиков. Накануне сообщалось, по меньшей мере, о 8 погибших военных. Тела свозят в морги.

Между тем работа медицинских учреждений нарушена. Террористы атакуют кареты скорой помощи и больницы. По какой причине – непонятно.

Происходящее все больше напоминает неконтролируемый хаос. Мародерство приобрело угрожающие масштабы. Причем, бесчинствующие молодчики грабят не только магазины, они буквально нападают на жилые квартиры. Людей фактически некому защищать, город Алматы отдан на разграбление. Мародеры выносят из торговых центров все, что могут, опустошают банкоматы и отделения банков.

Из-за массовых протестов и разгула бандитизма в Казахстане объявлено чрезвычайное положение, банки не работают, интернет отключен. Счет погибших исчисляется десятками. И это далеко не окончательные цифры.

О стабилизации обстановки говорить пока рано. Местами казахи организуют отряды самообороны, чтобы противостоять мародёрам и экстремистам. До окончания беспорядков и хаоса людям настоятельно рекомендовано не покидать свои жилища.

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