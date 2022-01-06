ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Бресте сотрудник ГАИ спас потерявшего сознание пешехода

06.01.2022 13:17 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудник ГАИ спас пожилого мужчину, лежавшего на проезжей части, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Милюкова.

Случай произошел глубокой ночью 5 января на улице Войкова. Сотрудник ГАИ увидел лежащего на проезжей части мужчину, от которого сильно пахло алкоголем. Он никак не реагировал на слова инспектора: казалось, что очень крепко спит. Правоохранитель вызвал скорую помощь и до приезда медиков находился рядом с пешеходом. У него диагностировали алкогольную интоксикацию тяжелой степени и госпитализировали в реанимационное отделение.

"Благодаря грамотным и действиям сотрудника ГАИ и незамедлительному прибытию скорой медпомощи удалось предотвратить трагедию и спасти человеку жизнь. На дороге нет места алкоголю и равнодушию. Если вы увидите пьяного человека, сообщите об этом по номеру 102", - сказала Наталья Милюкова.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случай произошел глубокой ночью 5 января на улице Войкова. Сотрудник ГАИ увидел лежащего на проезжей части мужчину, от которого сильно пахло алкоголем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро пошли вверх: узнайте курсы валют на 6 января 2022
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by