В Бресте сотрудник ГАИ спас потерявшего сознание пешехода

Источник материала: БелТА

6 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудник ГАИ спас пожилого мужчину, лежавшего на проезжей части, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Милюкова.

Случай произошел глубокой ночью 5 января на улице Войкова. Сотрудник ГАИ увидел лежащего на проезжей части мужчину, от которого сильно пахло алкоголем. Он никак не реагировал на слова инспектора: казалось, что очень крепко спит. Правоохранитель вызвал скорую помощь и до приезда медиков находился рядом с пешеходом. У него диагностировали алкогольную интоксикацию тяжелой степени и госпитализировали в реанимационное отделение.

"Благодаря грамотным и действиям сотрудника ГАИ и незамедлительному прибытию скорой медпомощи удалось предотвратить трагедию и спасти человеку жизнь. На дороге нет места алкоголю и равнодушию. Если вы увидите пьяного человека, сообщите об этом по номеру 102", - сказала Наталья Милюкова.-0-