Доллар и евро пошли вверх: узнайте курсы валют на 6 января 2022

Источник материала: Myfin

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фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились ростом на 0.0124 рубля до 2.601, что составило 0.48%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.0575 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0127 (0.43%), на 6 января 2022 курс составил 2.9384. По итогам месяца евро вырос на 0.0683 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.0351 рублей (1.03%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.0678 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 79 321 000 25 675 400 37 821 700

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.53 – 2.598 рублей, курс продажи доллара 2.604 – 2.66. Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.934 рублей, купить – 2.94 – 2.995.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей),

=77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей), EUR/USD =1.132 (1 евро стоит 1.132 доллар),

=1.132 (1 евро стоит 1.132 доллар), EUR/RUB =87 (87 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.