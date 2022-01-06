Доллар и евро пошли вверх: узнайте курсы валют на 6 января 2022

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились ростом на 0.0124 рубля до 2.601,
что составило 0.48%.
Всего за месяц доллар укрепился на 0.0575 рублей.
Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к
рублю на 0.0127 (0.43%), на 6 января 2022 курс составил 2.9384. По итогам месяца
евро вырос на 0.0683 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ослаблением на 0.0351 рублей (1.03%). За месяц средневзвешенный курс
рубля уменьшился всего на 0.0678 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
79 321 000
25 675 400
37 821 700
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.53 – 2.598 рублей, курс продажи доллара 2.604 – 2.66.
Евро можно было продать в диапазоне 2.8 – 2.934 рублей, купить – 2.94 – 2.995.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=77 (стоимость 1 доллара равна 77 российских рублей),