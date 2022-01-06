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В Новогрудском районе в Немане утонул мужчина
Источник материала: БелТА
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудском районе в Немане утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"5 января в 14.06 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Неман возле деревни Куписк Новогрудского района Гродненской области", - рассказали в пресс-службе.
Работниками МЧС проводились работы по поиску утонувшего гражданина 1992 года рождения, неработавшего. Поиски продолжаются.-0-
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5 января в 14.06 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Неман возле деревни Куписк Новогрудского района Гродненской области.
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