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В Минске кассир присвоил выручку магазина и проиграл ее на ставках

06.01.2022 14:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске кассир присвоил выручку магазина и проиграл ее на ставках. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В Советское РУВД столицы с заявлением о пропаже денег из сейфа обратилось руководство одного из столичных магазинов. Проведя проверку, оперативники установили, что хищение денежных средств совершил 25-летний старший контролер-кассир магазина, в чьи обязанности входил сбор денежной выручки. Будучи игроманом и имея доступ к сейфу с деньгами, мужчина похитил часть выручки, которые проиграл на онлайн-ставках", - рассказали в ГУВД.

Сумма ущерба составила Br5 тыс.

Следственным комитетом дана правовая оценка действиям задержанного и возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату имущества лицом, которому оно вверено.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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