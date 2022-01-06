Быть, как Домрачева и другие легенды. В какой спорт отдать ребенка в Беларуси, чтобы он стал знаменитым?

Источник материала: ОНТ

Страсти на льду. По всей стране уже начались первые игры турнира «Золотая шайба». Впервые соревнования прошли более полувека назад – тогда в них участвовали 57 команд. Основателем турнира был «отец русского хоккея», заслуженный мастер спорта и заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов. Уже тогда «Золотая шайба» завоевала популярность у миллионов советских мальчишек. После распада Советского союза соревнования прекратились, как и развитие детского любительского хоккея. В Беларуси турнир возродился по инициативе Главы государства – с 1997 года игры проводятся на призы Президента Республики Беларусь.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси: «Турнир проходит среди любителей подросткового возраста. Соревнования проводятся в три этапа – первый этап в январе, второй и третий в марте финал этих соревнований среди победителей областных соревнований и г. Минска».

Президентский спортивный клуб учреждает кубки и специальные призы для тех команд, которые становятся лучшими. Но соревнования – это не только уникальный опыт и яркие впечатления, но и реальный шанс заявить о себе и продолжить тренировки под чутким руководством профессионалов. В свое время благодаря «Золотой шайбе» карьеру в мире хоккея начали многие ныне знаменитые спортсмены – Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Валерий Харламов.

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси: «Наиболее успешны минские команды, но областные всегда дают им бой, всегда сражаются на равных. Вообще интересно наблюдать за этими соревнованиями, так как там играют непрофессионалы-ребята, а с этого сезона еще и девочки получают возможность играть в этих командах, поэтому соревнования интересные».

Еще одни зимние состязания для детей, которые проводит Президентский спортивный клуб – республиканские соревнования среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер». Впервые они прошли в 2007 году, и с тех пор собирают сотни юных любителей-стрелков и лыжников со всей страны. Спортсмены соревнуются в трех возрастных группах. Сначала они выходят на лыжню на школьных, районных и областных этапах «Снежного снайпера», а самые меткие и быстрые получают путевки на республиканский финал.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба: «Нужно соответствовать возрасту соревнований, то есть быть не старше 15 лет и не младше 9. И ребенок не должен заниматься в специализированной детско-юношеской спортивной школе. И он не должен быть тем, кто окончил подготовку в таком учреждении не позже, чем 24 месяца до начала соревнований».

Юные любители биатлона могут и пообщаться со своими кумирами. С финалистами соревнований в разное время встречались и делились секретами успеха легендарные спортсмены – Сергей Булыгин, Олег Рыженков, Игорь Басинский, Елена Зубрилова, Дарья Домрачева и Людмила Ананько. А самые мотивированные и талантливые победители турнира могут пополнить ряды именитых спортсменов.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба: «Ребята, принимающие участие в областных и финальных республиканских соревнованиях, находятся под пильным взором тренеров по биатлону, и как правило, большинство из них после окончания соревнований получают приглашение продолжить свою спортивную подготовку в специализированных учебных учреждениях».

В этом году республиканский финал «Cнежного снайпера» пройдет с 11 по 13 февраля. Традиционно юных спортсменов примет Республиканский центр олимпийской подготовки «Раубичи». Если возможности доехать до комплекса нет, а посмотреть на жаркие баталии хочется, прямые трансляции можно будет увидеть на youtube-канале Президентского спортивного клуба.

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