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Лукашенко — протестующим в Казахстане: Пошумели, покричали. Хватит! С Токаевым можно договориться

06.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко — протестующим в Казахстане: Пошумели, покричали. Хватит! С Токаевым можно договориться

Президент Беларуси призвал участников протеста в Казахстане к переговорам с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики.

 

Глава белорусского государства уверен, что казахстанцы должны понять: это их страна и другой у них не будет. 

Произошедшее в Казахстане Президент Беларуси назвал уроком для нашей страны. 


ФОТО: БелТА

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Президент Беларуси призвал участников протеста в Казахстане к переговорам с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующее заявление Александр...
 
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