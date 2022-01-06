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Лукашенко — протестующим в Казахстане: Пошумели, покричали. Хватит! С Токаевым можно договориться
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси призвал участников протеста в Казахстане к переговорам с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал сегодня
Глава белорусского государства уверен, что казахстанцы должны понять: это их страна и другой у них не будет.
Произошедшее в Казахстане Президент Беларуси назвал уроком для нашей страны.
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Президент Беларуси призвал участников протеста в Казахстане к переговорам с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующее заявление Александр...
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