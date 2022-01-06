Лукашенко — протестующим в Казахстане: Пошумели, покричали. Хватит! С Токаевым можно договориться

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси призвал участников протеста в Казахстане к переговорам с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Соответствующее заявление Александр Лукашенко сделал сегодня на совещании по вопросам реализации исторической политики.





Глава белорусского государства уверен, что казахстанцы должны понять: это их страна и другой у них не будет.

Произошедшее в Казахстане Президент Беларуси назвал уроком для нашей страны.



ФОТО: БелТА

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