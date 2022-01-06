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Определились участники «Финала четырех» Кубка Беларуси по мини-футболу

06.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Определились участники «Финала четырех» Кубка Беларуси по мини-футболу

И уже известно расписание решающей стадии турнира. Самым интригующим в четвертьфинале стало противостояние действующего обладателя трофея гомельского ВРЗ и чемпиона Беларуси оршанского «Витэна».

В первой игре гомельчане на выезде победили со счетом 4:3. А вот в ответном матче борьбы не получилось. ВРЗ разгромил соперника (7:1).

В «Финале четырех» сыграет еще одна гомельская команда – БЧ, также путевки завоевали «УВД-Динамо» и «Борисов-900». И сегодня состоялась жеребьевка решающей стадии соревнований. Таким образом, 8 января в столичном дворце спорта «Уручье» за путевку в финал поспорят «УВД-Динамо» и БЧ.

В другом поединке встретятся «Борисов-900» и ВРЗ.

Обладатель Кубка страны определится в воскресенье. Отметим, что в этом сезоне призовой фонд турнира впервые представлен в криптовалюте.    

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И уже известно расписание решающей стадии турнира. Самым интригующим в четвертьфинале стало противостояние действующего обладателя трофея гомельского ВРЗ и...
 
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