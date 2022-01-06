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Когда чтение в радость: в Дзержинской библиотеке проводят литературные состязания, квесты, квизы, театр теней
Источник материала: ОНТ
Говорим об итогах первой недели года и планах на оставшийся! 2022 несет перемены в самые разные сферы жизни, в том числе, это коснется библиотек. В середине декабря глава государства поручил выработать комплексное решение по работе сельских книгохранилищ. По мнению президента, дальнейшее их содержание нецелесообразно. Но специалистов следует сохранить и найти им рабочие места. Но в городах, где они востребованы, библиотеки будут работать неизменно. Как, например, в Дзержинске, куда отправилась съемочная группа ОНТ.
Около 20 тысяч изданий, и примерно 7 тысяч читателей. В сердце Дзержинска находится место, где можно найти книги на любой вкус. Речь, конечно же, о районной библиотеке. Два этажа – детский и взрослый залы пропитаны запахом страниц любимых литературных произведений. Даже в век компьютерных технологий библиотечные залы не пустуют. Тем более в районных городах.
Самые старинные экземпляры в библиотеке датированы XIX-м веком. Эти издания книгохранилищу подарил Дзержинский Свято-Покровский храм. Гордость библиотеки – серии книг «Солдаты Победы». В них собраны истории подвигов рядовых солдат Великой Отечественной, которые связаны судьбой с Дзержинском. Кропотливым поиском сведений о них занимались в том числе работники библиотеки.
Сегодня библиотека – это не просто место, где хранятся книги, а целый культурный центр. Вот уже более двадцати лет читальный зал Дзержинской районной библиотеки – место встреч поэтов народного литературного клуба «Выток». Здесь мастера слова декларируют друг другу свои стихи, обсуждают новинки книг и делятся впечатлениями о прочитанном.
Современные библиотеки разрушают стереотип о том, что здесь можно разговаривать только шепотом, ходить на цыпочках и конспектировать книги. Много событий в библиотеке проходит и для самых юных читателей. В основном в формате интерактива – квесты, квизы, литературные состязания, театр теней. И все для того, чтобы показать ребенку, что книга может составить конкуренцию интернету.
Конечно, пандемия внесла коррективы и в работу Дзержинской библиотеки. Встречи с писателями чаще стали проводиться в режиме онлайн. Кстати, сейчас в нашей стране более семи тысяч книгохранилищ, в них трудятся около 11 тысяч человек. И все они работают для того, чтобы мы хоть иногда откладывали гаджет в сторону и вспоминали о старой доброй бумажной книге.
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Когда чтение в радость: в Дзержинской библиотеке проводят литературные состязания, квесты, квизы, театр теней
Говорим об итогах первой недели года и планах на оставшийся! 2022 несет перемены в самые разные сферы жизни, в том числе, это коснется библиотек. В середине декабря...
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