Когда чтение в радость: в Дзержинской библиотеке проводят литературные состязания, квесты, квизы, театр теней

Источник материала: ОНТ

Говорим об итогах первой недели года и планах на оставшийся! 2022 несет перемены в самые разные сферы жизни, в том числе, это коснется библиотек. В середине декабря глава государства поручил выработать комплексное решение по работе сельских книгохранилищ. По мнению президента, дальнейшее их содержание нецелесообразно. Но специалистов следует сохранить и найти им рабочие места. Но в городах, где они востребованы, библиотеки будут работать неизменно. Как, например, в Дзержинске, куда отправилась съемочная группа ОНТ.





Около 20 тысяч изданий, и примерно 7 тысяч читателей. В сердце Дзержинска находится место, где можно найти книги на любой вкус. Речь, конечно же, о районной библиотеке. Два этажа – детский и взрослый залы пропитаны запахом страниц любимых литературных произведений. Даже в век компьютерных технологий библиотечные залы не пустуют. Тем более в районных городах.

Валентина Климович, директор Дзержинской районной централизованной библиотечной системы: «Самому взрослому нашему читателю 92 года, и он приходит и берет достаточно много книг, и в месяц прочитает более 20 книг. Если говорить о самом юном нашем читателе, то у нас был случай, когда мама пришла с маленьким ребенком до года и вполне имеет право записать в библиотеку, и этот ребенок стал у нас читателем, сейчас уже ходит в школу, библиотеку не оставляет, продолжает ходить».





Самые старинные экземпляры в библиотеке датированы XIX-м веком. Эти издания книгохранилищу подарил Дзержинский Свято-Покровский храм. Гордость библиотеки – серии книг «Солдаты Победы». В них собраны истории подвигов рядовых солдат Великой Отечественной, которые связаны судьбой с Дзержинском. Кропотливым поиском сведений о них занимались в том числе работники библиотеки.

Валентина Климович, директор Дзержинской районной централизованной библиотечной системы: «Мы накапливаем очень много информации о наших известных людях. Это касается не только ветеранов войны, но это и люди труда, это герои социалистического труда, люди науки, выходцы из Дзержинского района, художники, почетные граждане дзержинского района. Это люди, которые достигли высот и оставили след в нашей истории».

Сегодня библиотека – это не просто место, где хранятся книги, а целый культурный центр. Вот уже более двадцати лет читальный зал Дзержинской районной библиотеки – место встреч поэтов народного литературного клуба «Выток». Здесь мастера слова декларируют друг другу свои стихи, обсуждают новинки книг и делятся впечатлениями о прочитанном.

Оксана Хацкевич, член народного литературного клуба «Выток»: «Я не поэт с высокой буквы, я поэт-дилетант, и поэтому в библиотеке, огромное спасибо директору за то, что собирает таких аднадумцау, любителей поэзии. В Дзержинском районе нет такого места больше, где могли бы собираться именно в таком коллективе творческие люди нашего района».

Современные библиотеки разрушают стереотип о том, что здесь можно разговаривать только шепотом, ходить на цыпочках и конспектировать книги. Много событий в библиотеке проходит и для самых юных читателей. В основном в формате интерактива – квесты, квизы, литературные состязания, театр теней. И все для того, чтобы показать ребенку, что книга может составить конкуренцию интернету.





Влада Войтехович, читательница Дзержинской районной централизованной библиотечной системы: «Мне не нравится школьная литература, она неинтересная. Мне нравятся больше приключения. Я прочитала все книги Кати Матюшкиной, мне они очень понравились».

Конечно, пандемия внесла коррективы и в работу Дзержинской библиотеки. Встречи с писателями чаще стали проводиться в режиме онлайн. Кстати, сейчас в нашей стране более семи тысяч книгохранилищ, в них трудятся около 11 тысяч человек. И все они работают для того, чтобы мы хоть иногда откладывали гаджет в сторону и вспоминали о старой доброй бумажной книге.

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