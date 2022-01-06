Корабль, который спонсирует Бэнкси, спас 30 мигрантов у берегов Италии

Источник материала: ОНТ

У берегов итальянского острова Лампедузы спасли более 30 мигрантов. Людей обнаружили на деревянном судне в 150 километрах от берега. Большинство мигрантов – выходцы из Туниса и Бангладеш.

Корабль, «Луиза Мишель», который подобрал людей, первое за три года некоммерческое судно, авторизованное на Лампедузе для выполнения подобных операций.

30-метровое судно – бывший корабль военно-морских сил Франции, он спонсировался английским уличным художником и активистом Бэнкси на средства, вырученные от продажи его предметов искусства.

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