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Корабль, который спонсирует Бэнкси, спас 30 мигрантов у берегов Италии

06.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Корабль, который спонсирует Бэнкси, спас 30 мигрантов у берегов Италии

У берегов итальянского острова Лампедузы спасли более 30 мигрантов. Людей обнаружили на деревянном судне в 150 километрах от берега. Большинство мигрантов – выходцы из Туниса и Бангладеш.

Корабль, «Луиза Мишель», который подобрал людей, первое за три года некоммерческое судно, авторизованное на Лампедузе для выполнения подобных операций.

30-метровое судно бывший корабль военно-морских сил Франции, он спонсировался английским уличным художником и активистом Бэнкси на средства, вырученные от продажи его предметов искусства.

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У берегов итальянского острова Лампедузы спасли более 30 мигрантов. Людей обнаружили на деревянном судне в 150 километрах от берега. Большинство мигрантов – выходцы...
 
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