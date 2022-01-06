МИД Беларуси заявил о предоставлении военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане

Источник материала: ОНТ

Беларусь выполнит свои союзнические обязательства и предоставит военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

В ведомстве отметили, что считают: речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане. Власти Беларуси полностью поддерживают усилия властей Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства.

Фото: БЕЛТА

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