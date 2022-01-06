|
МИД Беларуси заявил о предоставлении военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане
Источник материала: ОНТ
Беларусь выполнит свои союзнические обязательства и предоставит военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане. Об этом
В ведомстве отметили, что считают: речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане. Власти Беларуси полностью поддерживают усилия властей Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИД Беларуси заявил о предоставлении военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане
Беларусь выполнит свои союзнические обязательства и предоставит военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане. Об...
|
Архив (Разное)