ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Беларуси заявил о предоставлении военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане

06.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МИД Беларуси заявил о предоставлении военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане

Беларусь выполнит свои союзнические обязательства и предоставит военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане. Об этом сообщили в МИД Беларуси.

В ведомстве отметили, что считают: речь идет о попытке насильственного переворота и смены власти в Казахстане. Власти Беларуси полностью поддерживают усилия властей Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь выполнит свои союзнические обязательства и предоставит военнослужащих из состава миротворческих сил ОДКБ для урегулирования ситуации в Казахстане. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске кассир присвоил выручку магазина и проиграл ее на ставках
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by