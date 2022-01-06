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Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Австралии

06.01.2022 14:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Егор Герасимов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Австралии

Успешно выступает на теннисном турнире в Аделаиде и Егор Герасимов. Белорус уже в четвертьфинале.

В одной восьмой Герасимов обыграл 62-ю ракетку мира Джанлуку Магера.

В первой партии преимущество нашего теннисиста было бесспорным – 6:1. Затем соперники обменялись выигранными сетами.

Во втором сильнее был итальянец – 6:3, в третьем – с таким же счетом – белорус.

В четвертьфинале Герасимов встретится с фаворитом турнира, 29-м номером мирового рейтинга, россиянином Кареном Хачановым.

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Успешно выступает на теннисном турнире в Аделаиде и Егор Герасимов. Белорус уже в четвертьфинале. В одной восьмой Герасимов обыграл 62-ю ракетку мира Джанлуку...
 
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