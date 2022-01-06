Виктория Азаренко обыграла Присциллу Хон на теннисном турнире в Аделаиде

Источник материала: ОНТ

Виктория Азаренко продолжает успешное выступление на теннисном турнире в австралийской Аделаиде. Призовой фонд более 700 тысяч долларов.

Сегодня во втором раунде соревнований белоруска встречалась c австралийкой Присциллой Хон из третьей сотни мирового рейтинга и в итоге одержала победу в двух сетах – 6:3, 7:5.

Матч длился почти полтора часа, Виктория Азаренка сделала 5 эйсов и здорово действовала на первой подаче.

В четвертьфинале она сыграет с 9-ым номером рейтинга Игой Швёнтек из Польши.

Также на турнире в Аделаиде Виктория Азаренко успешно выступает и в парном разряде. Вместе с испанкой Паолой Бадосой белоруска сегодня пробилась в полуфинал соревнований, победив норвежско-российский дуэт Ульрикке Эйкери – Анна Блинкова – 6:2, 7:5.

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