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В Гомельском районе предприниматель незаконно заготавливал черный металл

06.01.2022 14:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе у индивидуального предпринимателя изъято 30 т чермета. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"В декабре прошлого года оперативники БЭП совместно с коллегами из ГАИ Гомельского РОВД выявили факт незаконного оборота черного металла. На автодороге М10 вблизи автозаправочной станции в Гомельском районе был задержан большегрузный автомобиль марки Volvo с полуприцепом. Управлял тягачом 39-летний житель Гомеля. В кузове милиционеры обнаружили лом черного металла. Он перевозился без сопроводительных документов", - рассказали в УВД.

В результате проверки выяснилось, что груз принадлежал 43-летнему индивидуальному предпринимателю из областного центра. Металл планировали доставить в одну из деревень Добрушского района для сортировки и дальнейшей незаконной реализации.

Общий вес изъятого металла составил 30 340 кг на сумму почти Br8530. Он изъят и передан на ответственное хранение в УП "Гомельвторчермет". Автомобиль с полуприцепом "Кегель" помещены на штрафную стоянку.

5 января в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.13.3 КоАП "незаконная предпринимательская деятельность". Материалы проверки переданы в экономический суд Гомельской области для рассмотрения и принятия решения.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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5 января в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.13.3 КоАП "незаконная предпринимательская...
 
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