Спасти рядового ИП. 7 главных нюансов нового налогового кодекса для индивидуальных предпринимателей

Источник материала: ProBusiness

Мы уже рассказали в целом об основных изменениях, которые закреплены в официально опубликованном варианте Налогового кодекса. Но очень много вопросов возникает у индивидуальных предпринимателей. Поэтому «Про бизнес» вместе с управляющим партнером группы компаний Resolva , экспертом в области налогообложения Татьяной Дайлид разобрал еще раз более подробно нюансы налогообложения в 2022 году именно для ИП.

Татьяна Дайлид

Управляющий партнер группы компаний Resolva, эксперт в области налогообложения

Основные нюансы работы ИП по правилам НК-2022

1. При переходе на подоходный налог ИП не становятся автоматически плательщиками НДС. Но такая обязанность возникнет, если выручка предпринимателя составит более 500 000 бел. рублей (примерно $ 194 тысячи), начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем возникновения такого превышения.

ВАЖНО! Если индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги, в 2021 году применял УСН с уплатой НДС и, переходя на уплату подоходного налога с 1 января 2022 года, желает продолжить уплату НДС, ему необходимо не позднее 20 января 2022 года представить в налоговый орган по месту постановки на учет уведомление установленной формы о принятом решении об уплате НДС (подпункт 1.3 пункта 1 статьи 113 Налогового кодекса).

2. С 1 января 2022 года ИП вправе вместо уплаты подоходного налога уплачивать единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в порядке, установленном главой 33 Налогового кодекса. Однако тут есть два важных ограничения:

Единый налог можно применять только при оказании услуг по заказам граждан (физических лиц), приобретающих или использующих услуги исключительно для личных, бытовых, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

С 1 января 2022 года реализация дополнительных жилищно-коммунальных услуг, осуществление деятельности прочего пассажирского сухопутного транспорта, деятельности пассажирского речного транспорта, осуществление общественного питания исключаются из сферы применения единого налога (подпункты 2.3, 2.5 и 2.6 пункта 2 статьи 336 Налогового кодекса, подпункт 1.1.10 пункта 1 статьи 337 Налогового кодекса).

ПРИМЕР ИП в 2021 году предоставлял для краткосрочного проживания жилые помещения, принадлежащие ему на праве собственности, и применял в 2021 году УСН без уплаты НДС. В 2022 году ИП продолжил осуществлять указанный вид деятельности и 18 января 2022 года представил для краткосрочного проживания квартиру в Минске. В данном случае ИП не может с 1 января 2022 года продолжить применение УСН, поскольку, в соответствии с абзацем 9 пункта 5 статьи 326 Налогового кодекса, сдача в аренду имущества признается услугой. Индивидуальный предприниматель с 1 января 2022 года вправе в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности, производить уплату подоходного налога. В то же время ИП вправе вместо уплаты подоходного налога в отношении деятельности по предоставлению мест для краткосрочного проживания уплачивать единый налог. В данном случае индивидуальному предпринимателю необходимо представить в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) по единому налогу за I квартал 2022 года. Так как ИП впервые начинает в 2022 года осуществлять деятельность с уплатой единого налога, то налоговая декларация (расчет) по единому налогу за I квартал 2022 года представляется индивидуальным предпринимателем не позднее рабочего дня, предшествующего дню осуществления такой деятельности, то есть не позднее 17 января 2022 года.

3. Объектом налогообложения при применении подоходного налога является доход, то есть разница между выручкой и фактически понесенными затратами. Затраты должны быть совершены в «производственных» целях и документально подтверждены. Либо предприниматель может не вести учет фактических затрат для налогообложения, а воспользоваться правом на применение профессионального вычета в размере 20% от выручки.

Тогда к уплате: (3000−20%) х 16% = 384 BYN вместо 3000 х 16% = 480 BYN без вычета.

ВАЖНО! Нельзя совмещать и профессиональный вычет 20%, и собирать затраты. Используется только один метод уменьшения налогооблагаемой базы, и с ним нужно определиться при подаче первой налоговой декларации за I квартал 2022 года.

4. Доходы от реализации учитываются индивидуальными предпринимателями на подоходном налоге по их выбору (ст. 205 Налогового кодекса):

по мере оплаты отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных прав (принцип оплаты)

по мере отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав независимо от даты проведения расчетов по ним (принцип начисления).



Фото: kuban.mk.ru

Выбранный индивидуальным предпринимателем принцип учета доходов от реализации устанавливается письменным решением индивидуального предпринимателя по всем операциям по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав и изменению в течение налогового периода не подлежит. При отсутствии письменного решения индивидуального предпринимателя доходы от реализации учитываются по принципу оплаты.

5. Уведомлять налоговую инспекцию о переходе на уплату подоходного налога 16% не нужно. Это произойдет автоматически путем подачи декларации по подоходному налогу.

ПРИМЕР Индивидуальный предприниматель, оказывающий бухгалтерские услуги организациям, в IV квартале 2021 года представил в налоговый орган уведомление о переходе на применение УСН с 2022 года. Однако по нормам обновленного Налогового кодекса ИП уже не вправе с 1 января 2022 года применять УСН и с этой даты будет уплачивать подоходный налог в отношении доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности. Данному индивидуальному предпринимателю не требуется представлять в срок не позднее 20 февраля 2022 года в налоговый орган уведомление об отказе от применения УСН в порядке, определенном в пункте 5 статьи 327 Налогового кодекса.

6. Вести бухгалтерский учет на подоходном налоге не нужно. Но вести Книгу учета доходов и расходов (КУДиР) и подавать ежеквартально декларации необходимо. ИП может делать это самостоятельно либо с привлечением специалистов.

7. Создание ООО только для того, чтобы быть на УСН 6%, — не очень хорошая идея. Часто забывают о том, что расходы на вывод дохода собственника общества составят 13% (подоходный налог), плюс расходы на офис или юридический адрес, бухгалтерию, зарплату директора и т.п.

Совет от эксперта

— В первое время после вступления в силу изменений законодательства всегда много вопросов. А после таких глобальных изменений, как в этот раз, они возникают по самым разным поводам. Если есть непонимание по видам деятельности, от трактовки которых зависит применение той или иной системы налогообложении, советую отправлять запросы в свои налоговые органы (в личном кабинете), а также в Национальный статистический комитет . Запросы можно отправлять в электронном виде с помощью ЭЦП, это быстро и надежно.

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Важно внимательно читать тексты как самих законодательных актов, так и их трактовки. Необходимо разделять нормы, которые относятся к индивидуальным предпринимателям и к организациям, либо к той или иной системе налогообложения.

У вас есть 3 месяца до подачи первых отчетов, чтобы постараться все выяснить и не принимать поспешных решений. Но тут важно, чтобы предприниматели были и сами проактивны: привлекали свои налоговые инспекции и иные органы к разъяснениям по конкретным ситуациям и интересовались новостями.

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