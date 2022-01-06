Минобороны Беларуси: в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил спецопераций

Источник материала: ОНТ

Из Беларуси в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Подразделение укомплектовано только военнослужащими по контракту.

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