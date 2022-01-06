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Минобороны Беларуси: в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил спецопераций
Источник материала: ОНТ
Из Беларуси в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, об этом
Подразделение укомплектовано только военнослужащими по контракту.
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Минобороны Беларуси: в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил спецопераций
Из Беларуси в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, об этом сообщили в...
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