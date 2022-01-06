﻿ Минобороны Беларуси: в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил спецопераций. 21.by
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Минобороны Беларуси: в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил спецопераций

06.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минобороны Беларуси: в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил спецопераций

Из Беларуси в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.  

Подразделение укомплектовано только военнослужащими по контракту.  

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Из Беларуси в Казахстан направлена миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций, об этом сообщили в...
 
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