Прогноз погоды на Рождество, 7 января: похолодает, на дорогах – корка льда, которую присыплет снегом

Источник материала: ОНТ

После очень теплого начала января к Рождеству погода начнет меняться. Температурный фон понизится и будет находиться ниже ноля, что станет причиной образования гололедицы на дорогах.

Завтра, 7 января, погоду будет определять холодная, влажная неустойчивая воздушная масса со Скандинавского полуострова. В результате потянет холодом, и вся снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу. На дорогах и тротуарах станет скользко. Вдобавок корку льда, маскируя, присыплет небольшим снегом. Будьте осторожны.

В пятницу ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью на большей части территории, днем по северу страны пройдет кратковременный снег, слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер западный порывистый. Атмосферное давление будет интенсивно расти.

Утром температура воздуха от -2℃ в юго-восточных и западных районах до -11℃ в северо-восточных. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-5 градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках – от -1℃ по юго-западу до -4℃ мороза по северо-востоку. К вечеру температура до -5℃.

В последующие два дня погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. В субботу ночью и утром по Витебской области, в воскресенье на большей части территории пройдет кратковременный снег. Слабый туман, видимость до километра, влажность до 90%, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4℃…+10℃, при прояснениях до -11℃…-14℃, днем 0℃…-6℃. В начале недели сохранится зимний характер погоды.

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