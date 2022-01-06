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Президентский спортивный клуб и хоккейная команда Президента поздравили с рождеством воспитанников Вилейской общеобразовательной школы-интерната

06.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президентский спортивный клуб и хоккейная команда Президента поздравили с рождеством воспитанников Вилейской общеобразовательной школы-интерната в рамках акции «Рождественская традиция».

Место было выбрано неслучайно. Ребята из школы-интерната очень любят хоккей и со своей командой «Вілейскія шчупакі» уже принимали участие в турнире «Золотая шайба» на приз Президента Беларуси. Теперь их ждал пускай и товарищеский матч, но не менее ответственный – с командой Президента на площадке Ледового дворца в Молодечно.

Несмотря на статус соперника, «Вілейскія шчупакі» сумели не только навязать борьбу, но и одержать победу со счетом 8:7.

По итогам результативного поединка было решено назвать каждого игрока победителей – лучшим и вручить им символичные призы – клюшки.

После матча хоккейная команда Президента побывала в гостях у воспитанников Вилейской школы-интерната. В рамках благотворительной акции Президентский спортивный клуб перечислил учреждению 30 тысяч белорусских рублей, а все ребята получили ценные подарки, в том числе и 30 горных велосипедов.

Впервые акция прошла в 2013-м году во время Рождественского турнира, и затем проводилась регулярно.

И даже сейчас, когда из-за мировой пандемии масштабный международный турнир ветеранов хоккея в Минске пришлось перенести, Президентский спортивный клуб и хоккейная команда Президента решили сохранить традицию в Рождество дарить подарки детям.

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Теги: Минск
 
 
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Президентский спортивный клуб и хоккейная команда Президента поздравили с рождеством воспитанников Вилейской общеобразовательной школы-интерната в рамках...
 
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