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Первому ребенку 2022 года передали подарок от Президента
Источник материала: ОНТ
Первый – первому! Александр Лукашенко передал подарки семье из Калинковичей, в которой родился первый в 2022 году ребенок. От имени Главы государства с поздравлениями в роддом приехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.
Родители ждали появления малыша на свет ближе к 10 января. Но Богдан, так назвали мальчика, родился раньше срока – ровно на второй минуте наступившего 2022 года.
Уникальный случай не только для районного роддома, но и для всей Гомельской области. Сегодня малыша и маму выписали домой. Им передали годовой запас подгузников – от Минздрава, а также сертификат на покупку детской коляски – от Президента.
Несмотря на ранний срок, роды у Ирины Некрашевич прошли легко, без осложнений. Маленький белорус абсолютно здоров, весит 3 килограмма и 715 граммов.
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Первый – первому! Александр Лукашенко передал подарки семье из Калинковичей, в которой родился первый в 2022 году ребенок. От имени Главы государства с...
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