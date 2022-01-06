Первому ребенку 2022 года передали подарок от Президента

Источник материала: ОНТ

Первый – первому! Александр Лукашенко передал подарки семье из Калинковичей, в которой родился первый в 2022 году ребенок. От имени Главы государства с поздравлениями в роддом приехал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Родители ждали появления малыша на свет ближе к 10 января. Но Богдан, так назвали мальчика, родился раньше срока – ровно на второй минуте наступившего 2022 года.

Уникальный случай не только для районного роддома, но и для всей Гомельской области. Сегодня малыша и маму выписали домой. Им передали годовой запас подгузников – от Минздрава, а также сертификат на покупку детской коляски – от Президента.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: «Все рожденные в новогоднюю ночь получают подарки и поздравления, но первому от Первого – особые поздравления и особые подарки. Такая сложилась традиция, это очень хорошая и добрая традиция, которая введена нашим Президентом. А вообще очень интересно, что родилось 35 девочек в новогоднюю ночь – гораздо больше, чем мальчиков. Ну, тоже, наверное, неплохо. Мальчики догонят потом. Рождаются дети во всех регионах. Слава Богу, это является одним из показателей стабильности и семейных ценностей».

Несмотря на ранний срок, роды у Ирины Некрашевич прошли легко, без осложнений. Маленький белорус абсолютно здоров, весит 3 килограмма и 715 граммов.

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