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СК: установлена причина смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь

06.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СК: установлена причина смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь

Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства смерти 27-летнего Дмитрия Усхопова из Речицы. 

Как сообщалось ранее, мужчина умер в ночь на 1 января 2022 года после того, как его доставили в больницу для проведения медицинского освидетельствования. 

5 января правоохранительные органы задержали двух товарищей Дмитрия Усхопова. Результаты медицинского исследования установили наличие в биологической жидкости задержанных каннабиноидов. Во время обыска в гараже у одного из мужчин обнаружили марихуану.  

В ходе осмотра мобильного телефона Дмитрия Усхопова были обнаружены фотоизображения участка местности с географическими координатами ненайденной так называемой закладки.




 


Задержанным предъявлены обвинения. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.  В ходе отработки потенциальных сбытчиков задержан 28-летний житель Речицы, хранивший по месту жительства марихуану.

ФОТО: Следственный комитет Беларуси 

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Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства смерти 27-летнего Дмитрия Усхопова из Речицы.  Как сообщалось ранее, мужчина умер в ночь на 1 января...
 
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