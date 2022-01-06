|
СК: установлена причина смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет продолжает
Как
5 января правоохранительные органы задержали двух товарищей Дмитрия Усхопова. Результаты медицинского исследования установили наличие в биологической жидкости задержанных каннабиноидов. Во время обыска в гараже у одного из мужчин обнаружили марихуану.
В ходе осмотра мобильного телефона Дмитрия Усхопова были обнаружены фотоизображения участка местности с географическими координатами ненайденной так называемой закладки.
Задержанным предъявлены обвинения. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В ходе отработки потенциальных сбытчиков задержан 28-летний житель Речицы, хранивший по месту жительства марихуану.
ФОТО: Следственный комитет Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства смерти 27-летнего Дмитрия Усхопова из Речицы. Как сообщалось ранее, мужчина умер в ночь на 1 января...
|
Архив (Разное)