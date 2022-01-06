СК: установлена причина смерти жителя Речицы в новогоднюю ночь

Источник материала: ОНТ

Следственный комитет продолжает устанавливать обстоятельства смерти 27-летнего Дмитрия Усхопова из Речицы.

Как сообщалось ранее, мужчина умер в ночь на 1 января 2022 года после того, как его доставили в больницу для проведения медицинского освидетельствования.

5 января правоохранительные органы задержали двух товарищей Дмитрия Усхопова. Результаты медицинского исследования установили наличие в биологической жидкости задержанных каннабиноидов. Во время обыска в гараже у одного из мужчин обнаружили марихуану.

В ходе осмотра мобильного телефона Дмитрия Усхопова были обнаружены фотоизображения участка местности с географическими координатами ненайденной так называемой закладки.

















Задержанным предъявлены обвинения. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В ходе отработки потенциальных сбытчиков задержан 28-летний житель Речицы, хранивший по месту жительства марихуану.

ФОТО: Следственный комитет Беларуси

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