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Модный обзор. Как выбрать и с чем носить пуховик?

06.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Модный обзор. Как выбрать и с чем носить пуховик?

Пуховик – почти идеальная одежда для зимы. Но есть вопросы по сочетанию с другой одеждой – на них постараемся сегодня ответить. 

Это особенно касается платьев и юбок: многие куртки могут добавить лишние килограммы, укоротить рост и полностью нарушить пропорции. Рассказываем, как правильно подбирать пуховики, чтобы выглядеть гармонично и при этом не замерзнуть.


Цвет – один из важнейших моментов. Если вы не перегружаете шкаф лишней верхней одеждой, обратите внимание на нейтральные цвета, которые будут сочетаться практически с любыми оттенками платьев и юбок: молочный, белый, серебристый, черный, темно-синий, насыщенные винные и изумрудные оттенки.


Длина пуховика тоже имеет большое значение. Делайте выбор в пользу укороченных моделей, которые подойдут под юбки макси, миди или мини. Не менее удачная альтернатива – длинный пуховик, полностью закрывающий ваш наряд

Осталось подобрать обувь. Неправильные сапоги, ботфорты или ботинки, которые давно устарели, способны моментально поставить крест на образе, который вы так долго и тщательно собирали.

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Пуховик – почти идеальная одежда для зимы. Но есть вопросы по сочетанию с другой одеждой – на них постараемся сегодня ответить.  Это особенно касается платьев и...
 
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