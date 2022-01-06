Могут ли повышаться тарифы такси в праздничные дни? Спросили у адвоката

Источник материала: ОНТ

В праздничные дни водители зарабатывают не хуже, чем Деды Морозы! Клиентов хоть отбавляй, несмотря на то, что цены с ростом спроса тоже растут!

Могут ли в праздники такси повышать тарифы, спросим адвоката Руслана Петроченко.





«В Беларуси действует «Закон о ценообразовании». Согласно этому закону, установление цен и тарифов на товары и услуги в Беларуси является свободным, но существует некоторое исключение на отдельные социально значимые товары и услуги. Для автомобилей такси не установлено какого-либо законодательства в сфере ограничения ценообразования, соответственно, в праздники операторы такси имеют право увеличить свои тарифы, это законодательством не запрещено. На данный момент. Что делать пассажиру, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда он должен заплатить больше, чем думал? Необходимо понимать, что в соответствии с правилами автомобильных перевозок пассажиров, в автомобилях такси на видном для пассажира месте должна размещаться табличка с информацией обо всех тарифах: за поездку, за обонирование, в том числе и иные тарифы на условия, которые предусмотрены данной службой также должны быть там размещены, и до начала поездки нужно ознакомиться с данной информацией. А если водитель такси попросит рассчитаться с пассажиром по каким-то повышенным тарифам, которые не указаны в этой табличке, то пассажир имеет право отказаться и произвести расчет под тем ценам, которые указаны в предоставленой ему информации», – сообщил эксперт.

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