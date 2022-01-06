ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Могут ли повышаться тарифы такси в праздничные дни? Спросили у адвоката

06.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Могут ли повышаться тарифы такси в праздничные дни? Спросили у адвоката

В праздничные дни водители зарабатывают не хуже, чем Деды Морозы! Клиентов хоть отбавляй, несмотря на то, что цены с ростом спроса тоже растут!

Могут ли в праздники такси повышать тарифы, спросим адвоката Руслана Петроченко. 


«В Беларуси действует «Закон о ценообразовании». Согласно этому закону, установление цен и тарифов на товары и услуги в Беларуси является свободным, но существует некоторое исключение на отдельные социально значимые товары и услуги. Для автомобилей такси не установлено какого-либо законодательства в сфере ограничения ценообразования, соответственно, в праздники операторы такси имеют право увеличить свои тарифы, это законодательством не запрещено. На данный момент. Что делать пассажиру, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, когда он должен заплатить больше, чем думал? Необходимо понимать, что в соответствии с правилами автомобильных перевозок пассажиров, в автомобилях такси на видном для пассажира месте должна размещаться табличка с информацией обо всех тарифах: за поездку, за обонирование, в том числе и иные тарифы на условия, которые предусмотрены данной службой также должны быть там размещены, и до начала поездки нужно ознакомиться с данной информацией. А если водитель такси попросит рассчитаться с пассажиром по каким-то повышенным тарифам, которые не указаны в этой табличке, то пассажир имеет право отказаться и произвести расчет под тем ценам, которые указаны в предоставленой ему информации», – сообщил эксперт.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В праздничные дни водители зарабатывают не хуже, чем Деды Морозы! Клиентов хоть отбавляй, несмотря на то, что цены с ростом спроса тоже растут! Могут ли в праздники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Истории бизнесов, в которых не обошлось без чуда
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by