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Что поставить на праздничный стол? Традиционные рождественские блюда

06.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что поставить на праздничный стол? Традиционные рождественские блюда

Кутья, пироги, кулебяка и даже гусь с яблоками! Всему этому разнообразию сегодня есть место на праздничном столе. Мы собрали для вас самые популярные традиционные блюда православного рождественского меню.

Кутья – традиционное блюдо из цельных зерен пшеницы и ячменя или пшена с медом. Уходит своими корнями в глубокую древность. Кутью подают в канун Рождества, это главное блюдо в рождественский сочельник. Кутья символизирует как связь с загробным миром, так и богатый урожай грядущего года. Рождественскую кутью называют еще «щедрый», так как в нее добавляют различные наполнители: мак, сухофрукты или орехи.

Рождественский гусь – традиционное блюдо Беларуси. Как ни удивительно, это не заимствование, а традиционное блюдо и для нашей кухне тоже. Вспомним сказочные трапезы русских царевен и богатырей с жареными лебедями. Гусь – более современная и привычная альтернатива, а сочный и ароматный гусь с хрустящей корочкой – блюдо, которое автоматически создает настроение праздника. 

Кулебяка с рыбой. Рыба – традиционный христианский символ, поэтому неудивительно, что она должна обязательно присутствовать на рождественском столе. Начинка для кулебяки – один из самых вкусных способов запечь рыбу, ведь так она получается удивительно сочной. 


Обычай колядовать породил не только множество сказок и преданий, но также и очень приятный рецепт. Колядки – это мелкая выпечка из темной муки с различными начинками, но даже если колядующих за дверью не наблюдается, никто не мешает вам приготовить забавные печенья для себя и близких. 

Поросенок, запеченный целиком тоже входит в ТОП традиционных рождественских блюд. 

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Кутья, пироги, кулебяка и даже гусь с яблоками! Всему этому разнообразию сегодня есть место на праздничном столе. Мы собрали для вас самые популярные традиционные...
 
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