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Откладывать дела на потом – плохая привычка? Отвечает психолог

06.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Откладывать дела на потом – плохая привычка? Отвечает психолог

Сегодня рождественский сочельник. Кто еще не успел купить подарки близким – возможность до вечера есть.

К слову, если вспомнить историю, то раньше подарки готовили как раз на Рождество, а не на Новый год. Традиция зародилась более двух тысяч лет назад, когда волхвы преподнесли новорожденному Иисусу свои дары, которые готовили заранее.

А вот современный человек часто все делает в последний момент. Будь это подготовка сюрпризов или, например, сдача отчетов. А вот почему так происходит, спросим у психолога Павла Зыгмантовича.

«Тут беспокоиться но не то чтобы не чем, но все-таки можно расслабиться. Почему? Потому что это достаточно разумная стратегия, ведь если мы откладываем что-то на последний момент, вполне вероятно, что мы сэкономим много усилий, потому что отчет можно будет не сдавать – допустим, он отменится, подарок вы купите просто проходя, потому что вы идете по магазину по другим делам – раз! – видите замечательный подарок, и купили. И вам не придется специально ехать, тратить время и силы, то есть это очень такая неплохая экономия. Может ли она быть опасной? Конечно, может! Безусловно, может, но в целом это не показатель чего-то там плохого в вас или что-то в этом духе. Безусловно, имеет смысл развивать самодисциплину, чтобы уметь делать это все как-то заранее, но если вы так не делаете, пожалуйста, не думайте о себе ничего плохого. В такой модели, в таком подходе тоже есть очень разумные моменты, например, как я уже сказал, экономия вашего времени и сил. И, может быть, имеет смысл просто чуть-чуть скорректировать и не в последний или хотя бы в предпоследний день начинать заниматься всеми этими делами», – сказал эксперт.

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Сегодня рождественский сочельник. Кто еще не успел купить подарки близким – возможность до вечера есть. К слову, если вспомнить историю, то раньше подарки готовили...
 
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