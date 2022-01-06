Истории бизнесов, в которых не обошлось без чуда

Источник материала: ProBusiness



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Рождество — время чудес. И если вы думаете, что их не бывает, то глубоко заблуждаетесь. Чтобы доказать это, мы собрали для вас несколько историй бизнеса, в которых без волшебства не обошлось: из ниоткуда возникающие клиенты, неожиданные идеи, удачное стечение обстоятельств, надежда на лучшее даже в самых тяжелых ситуациях. Только напомним, что подобные чудеса возможны лишь при тяжелой работе и вере в свое дело и свои силы:)

«Не мотивировали ни должность, ни зарплата». Борисовчанка ушла из офиса, чтобы зарабатывать на свечах



Татьяна Шапчиц. Фото предоставлено автором

Эта история о том, как желание творить может легко перечеркнуть офисную карьеру. Успешный в прошлом экономист из Борисова Татьяна Шапчиц в один момент променяла квартальные отчеты на пламя кокосовых свечей — и не прогадала.

Пандемия вынудила ее закрыть первый магазин в офлайне, но она не потеряла веру в себя — со временем открыла собственную мастерскую и планирует открытие шоурума в Минске.

О том, как Татьяна придумала свой «теплый» проект 4soul и развивает его, а также о том, почему не нужно стесняться показывать свои работы друзьям и не только, предпринимательница рассказала в нашем материале .

Белоруска открыла гостиницу, в которой сдает номера котам — вот какой необычный бизнес получился



Татьяна Липская. Фото из личного архива

«Все номера у нас двухуровневые, есть „комфорты“ и „люксы“» — в таком описании отеля нет ничего необычного, если отдыхают там люди. Но в гостинице Татьяны Липской из Минска другая клиентура — в Hotel cat гостят коты и кошки.

Белоруска запустила необычный бизнес чуть больше года назад, когда путешествия уже были ограничены из-за пандемии и востребованность таких услуг оказалась под большим вопросом. Мы узнали , с какими сложностями столкнулась предпринимательница и как вообще появилась идея открыть гостиницу для котов.

«Дети и котики — это мило, но не для общения с инвесторами». Смотрите, как две мамы «пилят» обучающее приложение



Екатерина Вераксо. Фото из личного архива

Мы уже рассказывали, как Екатерина Вераксо запустила сначала свой детский лагерь, а затем и обучающий IQ-центр МегаЛайф. Из-за пандемии и удаленного обучения возникла необходимость в создании мобильного приложения для обучения скорочтению и развитию памяти. Несколько месяцев назад к проекту присоединилась Ольга Холодович — стартап-менеджер и бизнес-консультант с опытом развития игровых продуктов.

Мы поговорили с Екатериной и Ольгой про то, на каком сейчас этапе разработка приложения, какие у проекта сложности и планы развития. А еще получили рекомендации, которые помогут начинающим стартаперам эффективней «пропитчить» свою идею перед инвесторами.

«Я сама — витрина своего бренда». Эта девушка начинала официанткой, а теперь продвигает свою линию одежды



Анастасия Роловец. Фото: личный архив

Анастасия Роловец — молодая предпринимательница из Минска. Она начинала работать официанткой, но всегда знала, что однажды будет руководить бизнесом, и мечтала о запуске собственного бренда одежды.

О том, что ушла с работы в найме, Анастасия ни разу не пожалела. Свою красивую историю «Золушки» девушка рассказала «Про бизнес».

«Муж разрешил!» Как межнациональная пара построила семейный бизнес, несмотря на предрассудки



Фото из личного архива.

Елена Алькади — русская светловолосая красавица, а ее муж Мустафа — восточный мужчина из Багдада. Два года назад межнациональная пара начала бизнес в Йошкар-Оле: сначала торговали кроссовками, потом одеждой, а затем вывели на рынок собственный бренд Kingo.

Бизнес начал приносить прибыль лишь недавно. За это время семья успела пережить жалобы и проверки, жесткую кадровую текучку и расплатиться по двум кредитам. Елена рассказала о том , как реагируют покупатели на бизнес межнациональной семьи и каково это — быть рядом с мужем 24 часа в сутки.

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