Падение акций, закрытие банков, обрушение биткоина: как события в Казахстане бьют по экономике

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: AP Photo/Vladimir Tretyakov

Казахские бонды и акции дешевеют в разы

Бумаги крупнейших банков в стране Kaspi.kz и Halyk bank в четверг продолжили падать в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне беспорядков в стране. Всего с начала острой фазы протестов ценные бумаги банков потерял в цене от 20% до 40%. Так, к примеру депозитарные расписки банка Kaspi.kz до начала беспорядков торговались на уровне $118. Однако все пару дней спустя за них уже дают не больше $82 за единицу.

источник: investfunds.ru

Депозитарные расписки Halyk bank тоже обрушились практически мгновенно с $16,8 до $13,6 или на 19%.

Протесты также ударили по котировкам оператора сотовой связи в Казахстане Kcell (-3,62%), Народного банка (-3,27%), предприятия по производству кондитерских изделий «Баян Сулу» (-2,83%) и оператора по магистральному нефтепроводу «КазТрансОйл» (-2,65%). Об этом свидетельствуют данные торгов Казахстанской фондовой биржи.

Банки и все финансовые организации не работают

На этом фоне официальный курс национальной валюты остается пока стабильным и составляет 435,45 тенге за доллар. Он практически не изменился с начала года.

В то же время официальный представитель Национального банка Казахстана Олжас Рамазановзаявил о временном прекращении работы всех банков и фондовой биржи страны

«Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций», – заявил Рамазанов.

Таким образом остановлены и все финансовые операции в стране, включая денежные и валютные переводы.



Разгромлены торговые центры

Во время беспорядков происходили и акты мародерства торговых точек протестующими. Казахстанский бизнес уже провел предварительную оценку потерь от мародёрства и разгрома торговых центров, магазинов и общепита. Общая сумма ущерба уже превысила $91 млн. Об этом сообщила Национальная палата предпринимателей страны «Атамекен».

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Фото: РБК

«Характер ущерба в основном заключается в порче фасадов и помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов», — говорится в сообщении.

Всего в стране выявили около 300 пострадавших бизнесов, расположенных в 43 объектах (из них 12 — ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб понесли предприятия, работающие в сфере торговли, общепита, транспорта, услуг и финансового сектора (банкоматы).

Обрушение биткоина

Резкое падение цены главной криптовалюты с $47 тыс до менее чем $43 тыс также связывают с протестами в Казахстане. Дело в том, что после запрета майнинга в Китае, многие добытчики криптовалюты переехали в соседний Казахстан, где есть дешевая электроэнергия и свободные мощности. Все это вывело Казахстан в тройку крупнейших стран, где майнят биткоин. Протесты привели к панике на бирже и неуверенности в том, что огромные майнинговые фермы получится вывезти в безопасные страны.

Что будет дальше?

Эксперты пока опасаются делать прогнозы по событиям в Казахстане, так как ситуация крайне неустойчива. Ясно одно, что экономике страны предстоит еще долгое восстановление, а паника на фондовых рынках прекратиться только после появления положительных новостей из страны. Пока же неопределенность и опасения инвесторов приводят к оттоку капитала из активов Казахстана, страдает в том числе крупный национальный бизнес и даже международные финансовые площадки.



