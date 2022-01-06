ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп» 2021 года

06.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп» 2021 года

Александр Лукашенко подписал Указ о присуждении специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп» 2021 года. 

Награды удостоены Игорь Бокий, Артур Зайцев и Ирина Лепарская.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко подписал Указ о присуждении специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп» 2021 года.  Награды удостоены Игорь Бокий, Артур...
 
Новости дня
Новости разные
 
Падение акций, закрытие банков, обрушение биткоина: как события в Казахстане бьют по экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by