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Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп» 2021 года
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко подписал Указ о присуждении специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп» 2021 года.
Награды удостоены Игорь Бокий, Артур Зайцев и Ирина Лепарская.
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Александр Лукашенко подписал Указ о присуждении специальной премии Президента «Белорусский спортивный Олимп» 2021 года. Награды удостоены Игорь Бокий, Артур...
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