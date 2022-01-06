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Лукашенко: Казахстан отдавать нельзя
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко отметил, что «Казахстан отдать нельзя», потому что это может стать подарком, как Украина для Америки и НАТО.
ФОТО: БЕЛТА
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