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Лукашенко: Казахстан отдавать нельзя

06.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Казахстан отдавать нельзя

О ситуации в Казахстане и отправке миротворческих сил ОДКБ сегодня шла речь на совещании во Дворце Независимости. Говоря об этом, Президент Беларуси напомнил о ситуации на белорусско-польской границе в ноябре и декабре 2021 года.

Александр Лукашенко отметил, что «Казахстан отдать нельзя», потому что это может стать подарком, как Украина для Америки и НАТО.

ФОТО: БЕЛТА

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О ситуации в Казахстане и отправке миротворческих сил ОДКБ сегодня шла речь на совещании во Дворце Независимости. Говоря об этом, Президент Беларуси напомнил...
 
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