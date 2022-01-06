Лукашенко: Казахстан отдавать нельзя

Источник материала: ОНТ

О ситуации в Казахстане и отправке миротворческих сил ОДКБ сегодня шла речь на совещании во Дворце Независимости. Говоря об этом, Президент Беларуси напомнил о ситуации на белорусско-польской границе в ноябре и декабре 2021 года.

Александр Лукашенко отметил, что «Казахстан отдать нельзя», потому что это может стать подарком, как Украина для Америки и НАТО.

ФОТО: БЕЛТА

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