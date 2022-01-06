Эксперты: факт присутствия военных из других стран остудит пыл мятежников и вернет Казахстан в правовое поле

Источник материала: ОНТ

Ближайшие союзники Казахстана откликнулись на просьбу ввести миротворческий контингент. Это предусмотрено Договором о коллективной безопасности. И миротворцы уже приступили к своей миссии. Они берут под охрану государственные и военные объекты. По словам экспертов, сам факт присутствия военных из других стран должен остудить пыл мятежников и вернуть Казахстан в правовое поле.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Казахстан – наш партнер. Первое, то, что происходит, имеет отношения и к нам. Идет гибридная война. Об это говорил наш Президент. Второй момент, чем мы будем там заниматься, – безусловно, действовать в рамках устава ОДКБ, мы обязаны помогать, для этого Организация и создана. Если один из наших партнеров в опасности – на пороге потери государственности, когда убивают людей, жгут больницы, мы что, будем на это просто смотреть? Завтра к нам придут, завтра в Россию придут. И мы также обратимся. Они также придут нам помогать. Это правильно и законно. ОДКБ доказывает, что это не просто организация, а реально она эффективна. Мы показываем, что вмешательства в наши дела извне не допустимы».

Александр Алесин, независимый военный обозреватель: «Я думаю, совершенно правильный и оправданный шаг. Путин и Лукашенко показали, что ОДКБ на стороне нынешней власти и не отдадут на съедение мятежникам. Много внутренних противоречий, но бензин собственный, а спички – со стороны. Этот шаг вселил уверенность во власть, в силовиков, что их не бросят на растерзание, далее ситуация будет упрощаться, правительство возьмет контроль над ситуацией в свои руки. С точки зрения международного права все безукоризненно».

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