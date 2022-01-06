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Продавца таблеток с психотропами приговорили к 3,5 года колонии

06.01.2022 20:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продавца таблеток с психотропами приговорили к 3,5 года колонии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Перед судом предстали два фигуранта, которые нарушили правила контролируемого оборота психотропных веществ. Гособвинение по уголовному делу поддерживала прокуратура Первомайского района Минска.

На суде установлено, что один из обвиняемых 26 августа 2021 года получил от врача-психиатра-нарколога рецепты на лекарственные препараты, выписанные ему с медицинской целью, а затем по ним с целью сбыта купил в аптеке 60 таблеток с трамадолом и 30 таблеток с клоназепамом. Причем не менее 21 таблетки с трамадолом и не менее 4 таблеток с клоназепамом сбыл второму фигуранту.

В итоге продавцу таблеток назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии усиленного режима со штрафом в размере 70 базовых величин, а покупателю - 2 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
 
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