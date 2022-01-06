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В Гродненской области возбудили уголовное дело за оскорбление прокурорского работника

06.01.2022 20:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по факту публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры.

По материалам дела, неизвестные в декабре 2021 года в общедоступном Telegram-канале, информационную продукцию которого суд ранее признал экстремистскими материалами, разместили под публикацией с персональными данными заместителя прокурора Волковысского района сообщения с оскорбительными высказываниями.

Противоправные действия квалифицированы по ст.369 УК. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного комитета по Гродненской области.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Противоправные действия квалифицированы по ст.369 УК. Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовное дело в управление Следственного...
 
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