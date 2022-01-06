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Художник Светлана Жигимонт о протестах: это как вместо ремонта в доме бросить туда гранату
Источник материала: ОНТ
Почему художник Светлана Жигимонт и ее супруг, люди творческие, не поддержали протест в Беларуси, не дрогнули под давлением и не встали на сторону приверженцев бчб? На этот вопрос Светлана ответила в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Почему художник Светлана Жигимонт и ее супруг, люди творческие, не поддержали протест в Беларуси, не дрогнули под давлением и не встали на сторону приверженцев бчб?...
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