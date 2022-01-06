Художник Светлана Жигимонт о протестах: это как вместо ремонта в доме бросить туда гранату

Источник материала: ОНТ

Почему художник Светлана Жигимонт и ее супруг, люди творческие, не поддержали протест в Беларуси, не дрогнули под давлением и не встали на сторону приверженцев бчб? На этот вопрос Светлана ответила в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Светлана Жигимонт: «Сама идея госпереворота, сама идея вместо того, чтобы сделать у себя в доме ремонт, взять и бросить туда гранату – нам не понравилась. Ну вот, не по душе она нам пришлась. Вторая вещь – это то, что мы с Жигимонтом такие самодостаточные, самостоятельные, никогда не нуждались в одобрении стаи для принятия какого-то решения».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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