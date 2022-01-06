ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как в Витебске в Свято-Успенском кафедральном соборе готовятся отмечать Рождество Христово

06.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как в Витебске в Свято-Успенском кафедральном соборе готовятся отмечать Рождество Христово

В эти минуты православные христиане готовятся отмечать Рождество Христово. В церквях идут вечернее бдения, праздник храмы встречают в особом убранстве. В Витебске Свято-Успенский кафедральный собор сразу после восстановления стал визитной карточкой города.

Находится все недалеко от наиболее знаковых мест в Витебске, на левом берегу Западной Двины, одой из самых высоких точек в городе – Успенской горы, на которой возвышается Свято-Успенский кафедральный собор.

Ровно десять лет назад в восстановленном соборе состоялась первая праздничная рождественская литургия. И сегодня с самого утра в храм шли люди, приходили семьями, приезжали из других городов. Это самый большой православный собор на севере страны, одновременно на службе могут находиться несколько сотен человек. Великое повечерие началась в 5 вечера, и закончилась буквально час назад.  

Накануне в храме появились ели, сегодня их нарядили, на центральном месте икона Рождества Христова и украшена она тоже по-рождественски – в цветах и еловых ветках. Сегодня здесь и убранство, и службы – с самого утра идут, особенно торжественные. Сочельник, канун одного из важнейших церковных праздников, последний день рождественского поста.

Этой ночью двери всех 20 православных храмов Витебска открыты. В каждом идут вечерние бдения, это часть праздничного ритуала, которая предваряет главные торжества. Свято-Успенском собор, как и в сотни храмов по всей стране, через пару часов снова заполнятся людьми, и начнется божественная литургия.  

Кто сегодня не попадет в храм, смогут сделать это завтра, с самого утра во всех все церквях пройдут службы. В Свято-Успенском храме за полчаса до полудня – праздничный рождественский молебен.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эти минуты православные христиане готовятся отмечать Рождество Христово. В церквях идут вечернее бдения, праздник храмы встречают в особом убранстве. В Витебске...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской области возбудили уголовное дело за оскорбление прокурорского работника
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by