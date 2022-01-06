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Лукашенко: Многие, кто развешивали у себя на окнах бчб-тряпки, сегодня этого стыдятся. Понимают, кто ими управлял
Источник материала: ОНТ
2022-й пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Об этом заявил Александр Лукашенко. А вот какую историческую политику будет проводить наша страна в этом году и в будущем сегодня обсудили на совещании во Дворце Независимости.
Все белорусы помнят эти кадры: в новогоднюю ночь Александр Лукашенко подписывает Указ об объявлении 2022-го годом исторической памяти. Но, наверное, не каждый тогда смог ответить на вопросы: о чем конкретно Беларуси нужно особо помнить? Какие даты и имена в истории? С правдивой оценкой событий минувших дней и столетий определялись сегодня на совещании во Дворце Независимости. Среди участников – ученые-историки, деятели культуры, медиаменеджеры, те, кто работает с информацией о прошлом и настоящем. А вот с перспективами еще предстоит определиться: что и кого увековечить, как построить патриотическое воспитание, опираясь на подвиги белорусов. Это важно. Ведь от истоков зависит устойчивость государственного фундамента. Особенно в моменты передела сфер влияния. Историческую политику Александр Лукашенко видит фактором национальной безопасности.
Белорусы не задевали воспоминаниями и не давили на новые болевые точки других народов. Справились с теми, кто, оставаясь в тени и имея иностранные деньги, вмешивался в наши внутренние дела в 1990-х. И уже в своей суверенной истории проводили самостоятельную политику, следовали принципам добрососедства и налаживали здоровые экономические отношения. Но события начала десятилетия показали: такой геополитический климат не устраивает многих. Нашу историю хотят перечеркнуть, а саму страну – стереть с политической карты.
Чем обернулась мнимая историческая «продвинутость» молодежи и даже старшего поколения действительно показал 2020-й. Нашлись люди, которые урок истории не то, что не выучили, многие даже не садились за книгу.
И не смотрели телевизор, хронику. А на этой записи те, кто заодно с нацистами, и демонстрирует это символикой, вопрос с которой, казалось бы, белорусы закрыли еще в 1995-м.
Получается не до конца или просто слишком подвержены влиянию и вливаниям? И может какая-то причина – в нашем далеком прошлом, во временах Речи Посполитой или Великого княжества Литовского? Александр Лукашенко – за адекватную оценку всех периодов.
Откат от цивилизации, желание погрузиться во тьму и холод наши западные соседи практикуют и сейчас. Вспомним только громкие призывы отказаться от покупок белорусской электроэнергии или топливных гранул. И тут действительно стоит посмотреть взвешенно на исторические факты: кто кому и чем был обязан в ВКЛ, и кто изначально принес свет культуры и просветительства со своих земель? Стоит начать говорить об этом громко и чаще. И брать пример с конкретных людей – наших современников, которые знают историю и ценят настоящее.
Для строительства долгосрочной исторической политики нужна конкретика. На совещании заслушали доклады, обсудили и наметили план, а точнее пришли к выводу о необходимости создания совета, который будет и словом, и делом проводить историческую политику. Доходчиво и беспристрастно.
Жизнь на геополитическом перекрестке накладывает отпечаток на белорусов. Так считают историки. И основной поток фальсификаций приходится на события Великой Отечественной. Почему – все просто. Мы победили, а вот планам нацистов не суждено было сбыться. Но геноцид белорусского народа в годы войны был. И теперь отношение к этому – по закону, который накануне подписал Президент.
И зачастую порождала у части общества шаблоны и стереотипы. Антинаучные, но в угоду духу времени и чужим целям. Спрос на информацию и желание узнать о том, что и как было, у белорусов есть. И в год исторической памяти этот интерес может достигнуть пика.
А еще, по мнению экспертов, собрать воедино все моменты для четкой исторической картины. И вот ее следует интерпретировать реалистично, не повторяя негативный опыт соседей – Польши, прибалтийских стран, Украины, где что-то вычеркнули, что-то националистически вознесли, а действительно исторически правдивое и ценное, как подвиг народов некогда единой страны в Великой Отечественной войне, стараются предать забвению.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: Многие, кто развешивали у себя на окнах бчб-тряпки, сегодня этого стыдятся. Понимают, кто ими управлял
2022-й пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Об этом заявил Александр Лукашенко. А вот какую...
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