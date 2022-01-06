Лукашенко: Многие, кто развешивали у себя на окнах бчб-тряпки, сегодня этого стыдятся. Понимают, кто ими управлял

Источник материала: ОНТ

2022-й пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Об этом заявил Александр Лукашенко. А вот какую историческую политику будет проводить наша страна в этом году и в будущем сегодня обсудили на совещании во Дворце Независимости.

Все белорусы помнят эти кадры: в новогоднюю ночь Александр Лукашенко подписывает Указ об объявлении 2022-го годом исторической памяти. Но, наверное, не каждый тогда смог ответить на вопросы: о чем конкретно Беларуси нужно особо помнить? Какие даты и имена в истории? С правдивой оценкой событий минувших дней и столетий определялись сегодня на совещании во Дворце Независимости. Среди участников – ученые-историки, деятели культуры, медиаменеджеры, те, кто работает с информацией о прошлом и настоящем. А вот с перспективами еще предстоит определиться: что и кого увековечить, как построить патриотическое воспитание, опираясь на подвиги белорусов. Это важно. Ведь от истоков зависит устойчивость государственного фундамента. Особенно в моменты передела сфер влияния. Историческую политику Александр Лукашенко видит фактором национальной безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия "история“ и "политика“ рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю. Выбранный белорусским народом политический курс страны был нацелен на сохранение добрых отношений, прежде всего, с нашими соседями. Мы пресекали любое проявление реваншизма, национализма, шовинизма и прочих идей, дискриминирующих историю, культуру и другие народы. Мы не вели войн памяти в целях укрепления своей государственности. Старались не задеть национальные чувства тех, с кем когда-то жили в единых государствах. А поводов у белорусов предостаточно. В то же время некоторые наши соседи выстраивали собственную историческую политику, формировали институты и вели программы. Свою концепцию исторических подстраивали под совершенно конкретные политические цели. Для одних, как я уже говорил, Беларусь – это плацдарм для броска на Россию. Другие страдают фантомными болями – все ищут здесь свои исторические земли. Первым и вторым суверенная Беларусь и белорусский народ не нужны».

Белорусы не задевали воспоминаниями и не давили на новые болевые точки других народов. Справились с теми, кто, оставаясь в тени и имея иностранные деньги, вмешивался в наши внутренние дела в 1990-х. И уже в своей суверенной истории проводили самостоятельную политику, следовали принципам добрососедства и налаживали здоровые экономические отношения. Но события начала десятилетия показали: такой геополитический климат не устраивает многих. Нашу историю хотят перечеркнуть, а саму страну – стереть с политической карты.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Еще в 90-х, когда начался период оголтелой политизации истории, ее перевернули с ног на голову. Общество раскололи. Мы были в шаге от потери национальной государственности. Не без помощи Сороса, соросят внутри, которые взялись за издание новых учебников по истории Беларуси. До 1994-го ведомые американцами "свядомыя“ успели многое переписать и выучить часть детей. Те ученики и студенты, воспитанные на созданных тогда исторических фейках, сегодня сами родители. Результат навязанной нам в те годы романтизации выпячивания некоторых периодов в истории белорусского народа мы видим сейчас. B представлении части нашей молодежи Наполеон, пообещавший восстановить Речь Посполитую, - "освободитель“. Наша сейчас так молодежь думает. И это же не крестьяне и рабочие. Это продвинутые. А у продвинутых родителей – продвинутая молодежь. Чему удивляться, если портретов литовской и польской знати по всей стране было больше, чем, например, героев Великой Отечественной войны или нашей современной истории. Плоды такого "патриотического“ воспитания мы наблюдали в 2020-м году. Но нет худа без добра. Благодаря этим событиям теперь все знают истинную историю символа оккупации родной земли и предательства белорусского народа. Многие, кто развешивали у себя на окнах бчб-тряпки, сегодня этого стыдятся. Понимают, кто ими управлял».

Чем обернулась мнимая историческая «продвинутость» молодежи и даже старшего поколения действительно показал 2020-й. Нашлись люди, которые урок истории не то, что не выучили, многие даже не садились за книгу.

И не смотрели телевизор, хронику. А на этой записи те, кто заодно с нацистами, и демонстрирует это символикой, вопрос с которой, казалось бы, белорусы закрыли еще в 1995-м.

Получается не до конца или просто слишком подвержены влиянию и вливаниям? И может какая-то причина – в нашем далеком прошлом, во временах Речи Посполитой или Великого княжества Литовского? Александр Лукашенко – за адекватную оценку всех периодов.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «И если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле как ВКЛ и Речь Посполитая, то что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку. Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой оккупацией белорусской земли поляками. А что это было для наших предков? Родной язык, культура, вера под запретом. Ничего нельзя было, нельзя было нельзя даже было быть человеком. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность. Но возьмите ВКЛ. Я как-то разговаривая с коллегами, историками, помню женщина была, просил, чтобы мы отразили это, как было. Это было наше государство. И не надо отдавать это литовцам, потому что ВКЛ называлось, и я до сих пор знаю, что в историографии ученые исходят аж из трех посылов, что такое ВКЛ. Я знаю три, но может вы знаете и больше. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык наш, на нем же написана Конституция – Статут. Главенствующая вера – православие. Территория – белорусские, украинские и, ну, частично русские земли. Народ на 80% наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности. Кроме того, когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство. Как есть».

Откат от цивилизации, желание погрузиться во тьму и холод наши западные соседи практикуют и сейчас. Вспомним только громкие призывы отказаться от покупок белорусской электроэнергии или топливных гранул. И тут действительно стоит посмотреть взвешенно на исторические факты: кто кому и чем был обязан в ВКЛ, и кто изначально принес свет культуры и просветительства со своих земель? Стоит начать говорить об этом громко и чаще. И брать пример с конкретных людей – наших современников, которые знают историю и ценят настоящее.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Знаете, у нас иногда бывает, если надо чего-то сделать, то мы обязательно ударим каким-то аппаратом по проблеме. Вот обязательно нужна еще одна Академия наук, которая займется, грубо говоря, исторической разработкой исторической памяти. Надо чтобы два десятка, три, а лучше две сотни, кто-то там сели, освобожденные, работники и начали будоражить нашу память историческую. Не знаю, что из этого может получиться, я, например, категорически против этого. Я хотел бы видеть более активная роль Академии наук, хотел бы видеть более активную роль наших университетов в этом деле, ну, и конкретных людей. Но только надо Гигиных и Марзалюков, извините, что я так говорю, поддержать. Давайте поддерживать своих людей. Пускай они пишут диссертации, кандидатские, докторские. Пусть идет в коллективы студенческие, в школы. Объясняю свою позицию: чтобы мы занимались делом, нужен результат».

Для строительства долгосрочной исторической политики нужна конкретика. На совещании заслушали доклады, обсудили и наметили план, а точнее пришли к выводу о необходимости создания совета, который будет и словом, и делом проводить историческую политику. Доходчиво и беспристрастно.

Жизнь на геополитическом перекрестке накладывает отпечаток на белорусов. Так считают историки. И основной поток фальсификаций приходится на события Великой Отечественной. Почему – все просто. Мы победили, а вот планам нацистов не суждено было сбыться. Но геноцид белорусского народа в годы войны был. И теперь отношение к этому – по закону, который накануне подписал Президент.

И зачастую порождала у части общества шаблоны и стереотипы. Антинаучные, но в угоду духу времени и чужим целям. Спрос на информацию и желание узнать о том, что и как было, у белорусов есть. И в год исторической памяти этот интерес может достигнуть пика.

А еще, по мнению экспертов, собрать воедино все моменты для четкой исторической картины. И вот ее следует интерпретировать реалистично, не повторяя негативный опыт соседей – Польши, прибалтийских стран, Украины, где что-то вычеркнули, что-то националистически вознесли, а действительно исторически правдивое и ценное, как подвиг народов некогда единой страны в Великой Отечественной войне, стараются предать забвению.

Фото: БЕЛТА

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