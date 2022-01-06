Годовщина событий у Капитолия. Как США провалили тест на «демократию» и назвали беспорядки в Казахстане мирными

Источник материала: ОНТ

Показательна в мировом медиапространстве реакция на инспирированные извне кровавые события в Казахстане со стороны традиционных поборников прав «уличных демократов». Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на пресс-подходе несколько раз назвала протестующих «мирными». Хотя чему удивляться, ведь США только в прошлом году выделили более полутора миллионов долларов якобы «на защиту прав и свобод» в этой центрально-азиатской республике.

Впрочем, именно сегодня к ее словам и не только в Казахстане аргументированные претензии все же есть. Ведь ровно год тому назад Америка показала, как на деле относится к акциям гражданского неповиновения. О тех событиях у Капитолия и перекличках с сегодняшним днем.

Утверждение, что США всегда поддерживали антиправительственные мятежи в разных странах, называя их мирными протестами – неверно. Когда Белому дому было удобно, он стоял за спиной и пожимал руку самым одиозным диктаторам планеты. Десятилетиями! Помогая им протесты против них жестко подавлять. Впрочем, с окончанием предыдущей холодной войны, Вашингтон, и вправду, часто выступал именно на стороне, а вернее стороной насильственной смены власти в неугодных ему государствах – то есть почти везде. А потому призывы США обеспечить «право на протест» той или иной оппозиции частенько звучали и на постсоветском пространстве, и далеко за нашими пределами.

НО. Всему приходит конец. И вот ровно год назад очередь обеспечивать это самое «право на демократический протест» дошла и до Америки. Где, как раз, демократы вроде бы выиграли президентские выборы у республиканца Трампа... И оказалось, что то, что позволено либеральным быкам от Киева до Каракаса, в сердце и светоче мирового народовластия – тотальное «а-та-та»!

«Мы осуждаем акты насилия и разрушения собственности и призываем и ВЛАСТИ, и протестующих, воздерживаться от этого…» попенял нынче казахам представитель Госдепа. А вот всего год назад, никаких увещеваний к самим себе власти США и не думали никому спускать. Все, кто пришел тогда к Капитолию, – будь то политические активисты, зеваки или даже независимые блогеры – все они как один получили единую оценку из уст тогда еще даже не их Президента. «К ним нужно относиться, как к группе головорезов и повстанцев… Это бандиты, бандиты и террористы, внутренние террористы», заявил в январе 2021-го будущий хозяин саммита демократий Джо Байден.

Четверо погибших среди мирных протестующих, умерший полицейский, десятки раненных. Таковы цифры только одного дня разгула особой уличной демократии, которую США ранее продвигали по всему миру, как бренд. А у себя американцы весь год продвигали совершенно другие ценности. Как итог: обвинения предъявлены уже более чем семи сотням граждан. И даже самому Трампу предстоит ответить на вопросы следствия. Да и сроки, которые их суды уже начали выдавать только за присутствие на территории Вашингтона в тот день, это и три года, и пять. В зависимости от того, держал ли ты в руке мобильный, чтобы заснять полицейского, охаживающего кого-то дубинкой. Или же поднял щит, чтобы от этой дубинки заслониться…

Но главным итогом первой годовщины дня не-взятия американцами не-Бастилии нужно считать кое-что совершенно другое. А именно понимание, что сами США тест на демократичное отношение к уличным акциям не прошли! И, как следствие, право диктовать хоть кому-то «правильное отношение» к беспорядкам Вашингтон уже точно не имеет! При том, что и раньше, в истории, никогда им не обладал. И как сегодня ночью Байден в своей специальной пресс-конференции будет оправдывать этот неоспоримый факт – увидим и поговорим в «Контурах». А пока день в день ровно через год после событий у Капитолия Глеб Лавров.

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