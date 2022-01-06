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Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение»

06.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение»

Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства. Президент Беларуси подписал соответствующие указы, сообщили в пресс-службе Главы государства.

По итогам 2021 года присуждено 5 премий «За духовное возрождение». Отмечены Могилевский областной историко-патриотический поисковый клуб «Виккру», Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста, благотворительный фонд имени Алексея Талая, объединение «Патриоты Беларуси», а также  протоиерей, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица» в г.Минске, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской Православной Церкви Кирилл Шолков.

Также присуждены 9 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

ФОТО: БЕЛТА

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Александр Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и специальные премии деятелям культуры и искусства. Президент Беларуси подписал соответствующие...
 
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