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В Казахстане заведены уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма

07.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Казахстане заведены уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма

В Казахстане заведены уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма, об этом сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру. 

Будет работать межведомственная следственная группа. Виновным грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Напомним, ранее сообщалось, что для стабилизации ситуации войска ОДКБ направляются в Казахстан. Сегодня в зону конфликта вылетели и белорусские миротворцы. 

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В Казахстане заведены уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма, об этом сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру.  Будет работать межведомственная...
 
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