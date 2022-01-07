Источник материала: ОНТ

В Казахстане заведены уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма , об этом сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Будет работать межведомственная следственная группа. Виновным грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока.

Напомним, ранее сообщалось , что для стабилизации ситуации войска ОДКБ направляются в Казахстан. Сегодня в зону конфликта вылетели и белорусские миротворцы.

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