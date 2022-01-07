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В Казахстане заведены уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма
Источник материала: ОНТ
В Казахстане заведены уголовные дела о
Будет работать межведомственная следственная группа. Виновным грозит от 8 лет лишения свободы до пожизненного срока.
Напомним, ранее
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В Казахстане заведены уголовные дела о массовых беспорядках и актах терроризма, об этом сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру. Будет работать межведомственная...
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