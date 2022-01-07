Водитель телеканала «Алматы» погиб во время стрельбы у резиденции президента – СМИ

Источник материала: ОНТ

Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» получил смертельные огнестрельные ранения, об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на местные средства массовой информации.

По данным СМИ, съемочная группа попала под обстрел рядом с резиденцией президента в Алматы. Уточняется, что ранения получил журналист телеканала.

ФОТО: depositphotos.com

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