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Водитель телеканала «Алматы» погиб во время стрельбы у резиденции президента – СМИ

07.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Водитель телеканала «Алматы» погиб во время стрельбы у резиденции президента – СМИ

Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» получил смертельные огнестрельные ранения, об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на местные средства массовой информации. 

По данным СМИ, съемочная группа попала под обстрел рядом с резиденцией президента в Алматы. Уточняется, что ранения получил журналист телеканала. 

ФОТО: depositphotos.com

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Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» получил смертельные огнестрельные ранения, об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на местные средства массовой...
 
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