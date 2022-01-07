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Водитель телеканала «Алматы» погиб во время стрельбы у резиденции президента – СМИ
Источник материала: ОНТ
Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» получил смертельные огнестрельные ранения, об этом
По данным СМИ, съемочная группа попала под обстрел рядом с резиденцией президента в Алматы. Уточняется, что ранения получил журналист телеканала.
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Водитель съемочной группы телеканала «Алматы» получил смертельные огнестрельные ранения, об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на местные средства массовой...
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