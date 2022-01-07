Светлана Жигимонт о белорусских протестующих в 2020 году: их сплотили на ненависти и лжи, это не по-христиански

Источник материала: ОНТ

В 2020 году противники власти в нашей стране сплотились на ненависти и лжи. Эти понятия далеки от христианских ценностей. Это одна из причин, почему протест был обречен на провал. На эту тему в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассуждала художник Светлана Жигимонт.

Светлана Жигимонт: «Самое главное, что я взяла от церкви, – это самое важное для меня. Не то, как я смотрюсь со стороны, не то, что думает обо мне Петя, Вася или какая-то суполка, а то, как я хожу перед Богом. Заповеди – главное для человека. Если смотреть на ту ситуацию революционную, первое, что бросается в глаза, – это лжесвидетельство. Огромное количество лжи, которая просто ежедневно вываливалась на голову людям и разоблачалась. Но те, кто хотел продолжать змагацца, они старались не замечать, отводили глаза. Это не по-христиански, скажем прямо. Меня поразили “Гапоны” наши. Это было вообще откровение. Глядя на украинскую церковь, скакать вместе со змагарами с крестом и в рясе, это просто какой-то бред. Либо ты рассчитываешь на то, что ты потом в какой-нибудь автокефальной церкви будешь епископом, либо ты просто идиот. Если собираешься остаться в Русской православной церкви, то должен понимать: если победят эти ребята, то тебя завтра за шкирку будут выкидывать из храма как московского попа пинком под зад, а храм этот забирать. Да, они меня поразили. Верующие меня поразили тем, что их сплотили на одном: надо любой ценой сбросить этого правителя. Вот, любой ценой, мы люто его ненавидим, он очень плохой. Как верующий человек мог этому поддаться? Он же знает, что наш Президент только хорошее церкви делал, он любит церковь, даже на Пасху нас единственных во всем христианском пространстве, можно сказать, пустил в храм. Кстати, когда он сказал, что людям на Пасху дверь в храм не закроет, я тогда поняла: не одолеть вам его, собаки».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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