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Светлана Жигимонт о белорусских протестующих в 2020 году: их сплотили на ненависти и лжи, это не по-христиански
Источник материала: ОНТ
В 2020 году противники власти в нашей стране сплотились на ненависти и лжи. Эти понятия далеки от христианских ценностей. Это одна из причин, почему протест был обречен на провал. На эту тему в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассуждала художник Светлана Жигимонт.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Светлана Жигимонт о белорусских протестующих в 2020 году: их сплотили на ненависти и лжи, это не по-христиански
В 2020 году противники власти в нашей стране сплотились на ненависти и лжи. Эти понятия далеки от христианских ценностей. Это одна из причин, почему протест был...
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