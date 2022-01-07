Выпрашивать санкции против своей страны – это не глупость. Это низость и предательство – Светлана Жигимонт

Источник материала: ОНТ

Беглые художники и спортсмены после переезда за границу перестали радовать своих поклонников достойными произведениями и рекордами. Зато у них превосходно получается выпрашивать санкции против Беларуси. По мнению художника Светланы Жигимонт, здесь дело не в глупости, а в отвратительной низости. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Светлана Жигимонт: «Когда речь идет о санкциях, у меня печатных слов мало остается… Глупость ли это? Это не глупость – это низость, это падение, это мерзость, это смердяковщина. Это отвратительно, фу. Тот, кто выпрашивает санкции для своей страны, кто мечтает о разорении, об обнищании своего народа – это какое-то животное, это не человек. Я не знаю, что это. Таких людей не уважают нигде. Предатели – их нигде не уважают».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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