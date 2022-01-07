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Выпрашивать санкции против своей страны – это не глупость. Это низость и предательство – Светлана Жигимонт
Источник материала: ОНТ
Беглые художники и спортсмены после переезда за границу перестали радовать своих поклонников достойными произведениями и рекордами. Зато у них превосходно получается выпрашивать санкции против Беларуси. По мнению художника Светланы Жигимонт, здесь дело не в глупости, а в отвратительной низости. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».
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Выпрашивать санкции против своей страны – это не глупость. Это низость и предательство – Светлана Жигимонт
Беглые художники и спортсмены после переезда за границу перестали радовать своих поклонников достойными произведениями и рекордами. Зато у них превосходно...
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