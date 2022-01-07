ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Выпрашивать санкции против своей страны – это не глупость. Это низость и предательство – Светлана Жигимонт

07.01.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Выпрашивать санкции против своей страны – это не глупость. Это низость и предательство – Светлана Жигимонт

Беглые художники и спортсмены после переезда за границу перестали радовать своих поклонников достойными произведениями и рекордами. Зато у них превосходно получается выпрашивать санкции против Беларуси. По мнению художника Светланы Жигимонт, здесь дело не в глупости, а в отвратительной низости. Соответствующие слова прозвучали в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.

Светлана Жигимонт: «Когда речь идет о санкциях, у меня печатных слов мало остается… Глупость ли это? Это не глупость – это низость, это падение, это мерзость, это смердяковщина. Это отвратительно, фу. Тот, кто выпрашивает санкции для своей страны, кто мечтает о разорении, об обнищании своего народа – это какое-то животное, это не человек. Я не знаю, что это. Таких людей не уважают нигде. Предатели – их нигде не уважают».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беглые художники и спортсмены после переезда за границу перестали радовать своих поклонников достойными произведениями и рекордами. Зато у них превосходно...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by